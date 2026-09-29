Una treintena de ilegales huye ante su inminente traslado al CATE "para evitar ser expulsados"

Un grupo de entre 20 y 30 ilegales de los que entraron en Ceuta durante la avalancha de finales de julio desde Marruecos ha decidido huir cuando han visto que la Policía Nacional se disponía a desalojar el asentamiento de Playa Benítez y trasladarlos en autobús al Centro de Acogida Temporal (CATE) del Tarajal para ser filiados y sometidos al triaje.

🔴🔊Un grupo de entre 20 y 30 migrantes se ha echado a la huida por la zona de la playa, siendo perseguidos por los efectivos policiales durante el amplio dispositivo de desmantelamiento de los asentamientos en Benítez #ceuta #inmigracion #frontera #policía #elpueblodeceuta pic.twitter.com/PTQtJqeRjX — El Pueblo de Ceuta (@ElPueblodeCeuta) September 29, 2026

"Han huido para no ser expulsados", explican fuentes policiales a Libertad Digital. Unos cuantos han pedido directamente que se les permitiera volver a Marruecos, a sabiendas de que "no reúnen los requisitos para pedir asilo". En apenas unas horas, se habrían producido más de un centenar de retornos voluntarios.

La reacción de los ilegales ha llamado la atención porque el objetivo del traslado no era otro que el de realojarlos en el embolsamiento de Loma Colmenar, que acaba de ser ampliado y dotado de más plazas. De hecho, ya hemos podido ver a algunos de los desalojados esta mañana entrando en las nuevas carpas.

🚩 Llegan los colchones para los inmigrantes que han accedido este martes desde Benítez a Loma Colmenar 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio#Ceuta #Inmigracion #LomaColmenar #Benitez #PoliciaNacional pic.twitter.com/nOazGGtXiD — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 29, 2026

Era una manera de tenerlos más controlados e intentar devolver a los ceutíes los espacios públicos de la ciudad autónoma que los invasores mantienen okupados, como reclama el Gobierno ceutí, al tiempo que se ofrecía a los inmigrantes mejores condiciones de vida durante el tiempo que se alargase el procedimiento de expulsión o asilo, lo que procediese en cada caso.

🚩 Tareas de limpieza en el arenal de la playa de Benítez tras levantar el asentamiento de inmigrantes#Ceuta #Inmigracion #Benitez #Playa #Limpieza pic.twitter.com/2Ik1k3xd1l — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 29, 2026

En Benítez apenas disponían de los servicios básicos, pero —a la vista está— muchos hubieran preferido quedarse en la playa. No obstante, la Jefatura Superior de Policía había ordenado desalojar la zona por completo al encontrarse en las inmediaciones de la planta desalinizadora de Ceuta, una infraestructura estratégica de la ciudad autónoma.

Un peligro para la seguridad

La decisión ha sido adoptada ante "el riesgo de que pudiera haber una acción, concertada o no, sobre la desalinizadora", ha admitido el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López. Y también para garantizar que la integridad física de los inmigrantes, que vivían entre bloques de hormigón, no corría peligro.

Cabe recordar que hace sólo dos días, el pasado domingo, esta playa había sido desalojada para vaciar una parte del arenal por motivos de seguridad, ante el inicio de la temporada de lluvias. Aunque unas horas después ya había de nuevo varios centenares de ilegales viviendo en las chabolas levantadas en la zona.