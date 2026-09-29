Yolanda Díaz se libra por el momento de la demanda de Julio Iglesias "por falta de competencia" del Supremo

El Tibunal Supremo ha archivado la demanda que el cantante Julio Iglesias interpuso contra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por haber vulnerado supuestamente su derecho al honor. El Alto Tribunal argumenta que no tiene competencia para llevar el caso, ya que la ministra hizo esas declaraciones fuera del ejercicio de su cargo público.

El cantante exigía a Yolanda Díaz una indemnización de 50.000 euros por una posible intromisión de su derecho al honor después de que la ministra diese credibilidad a una demanda presentada contra él ante la Audiencia Nacional que lo acusaba de abuso sexual, explotación laboral y trata de seres humanos. La referida demanda ha quedado archivada, también por falta de competencia. Yolanda Díaz dijo en la red social Bluesky que las trabajadoras de Julio Iglesias se encontraban en "una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente"; lo que para el cantante suponía un claro prejuicio de culpabilidad.

En un auto del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala de lo Civil rechaza la demanda por entender que la vicepresidenta tercera del Ejecutivo realizó esas declaraciones en clave personal y no como ministra, por lo que no estaría aforada para esta causa. "El aforamiento de determinados desempeños públicos ante esta sala se refiere a las demandas de responsabilidad civil dirigidas, entre otras, contra las personas integrantes del Gobierno por hechos realizados en el ejercicio de su cargo", recuerda la Sala de lo Civil del Supremo.

De hecho, el Supremo asevera que hay precedentes que llaman a confusión porque los dirigentes del Gobierno "se encuentran habitualmente en el centro de un debate político, muy intenso en los últimos tiempos, sobre los innumerables y cambiantes temas que brinda la actualidad a una velocidad vertiginosa y que sitúan a los medios de comunicación en la tesitura de modificar sobre la marcha preguntas o materias ya programadas"

Aun así, es necesario "deslindar el contexto" en el que el dirigente realiza esas declaraciones, siendo además la vicepresidenta una persona de relevancia en el caráctero orgánico de su partido. El Supremo reconoce ante la demanda de la defensa de Iglesias, liderada por el letrado José Antonio Choclán, que "no siempre es posible delimitar con claridad si las opiniones expresadas responden estrictamente a la acción política del ministerio que dirige o a un posicionamiento político ajeno a su cargo y más próximo a su condición de dirigente político de una concreta formación política".

Aun así, la Sala cree que aceptar el caso sería "imprimir un carácter extensivo" a la norma que regula los aforamientos de los miembros del Gobierno y, rechazando el planteamiento del Ministerio Fiscal —que informaba a favor de admitir la denuncia— "no se aprecia la necesaria conexión material y objetiva con el ámbito del ejercicio de los cargos institucionales que ostenta la demandada".

Ello, independientemente de que, en este caso, la vicepreisdenta pudiera o no haber afectado al derecho al honor del cantate Julio Iglesias; ya que la Sala no se pronuncia sobre el fondo del asunto. Sobre esto, podrá pronunciarse la Sección de lo Civil de un Tribunal de Instancia si es que la defensa de Julio Iglesias impone una denuncia contra Yolanda Díaz en este órgano judicial.