Así se organizó el ataque a los militares en Berriozar durante la final del Mundial

Tras casi dos meses y medio de investigación, la Policía Foral de Navarra y la Guardia Civil han determinado que la agresión a un grupo de militares mientras veían la final del Mundial en un bar de Berriozar, Navarra, fue un ataque "ejecutado por un entramado perfectamente organizado que realizó un señalamiento previo de las víctimas".

En relación a este suceso, la semana pasada se detuvo a ocho personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta participación en la agresión. Asimismo, en cinco registros domiciliarios realizados se había intervenido indumentaria utilizada durante el ataque, dispositivos militares y documentación en contra de España, según ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra y la Policía Foral en una nota.

A los detenidos se les imputan los delitos de lesiones agravadas con discriminación ideológica, desórdenes públicos, atentado contra funcionario público y daños.

Operación TIBU

La Policía Foral y la Guardia Civil de Navarra iniciaron la investigación de esta operación, denominada TIBU, tras los hechos ocurridos alrededor de las 22:00 del pasado 19 de julio en la terraza de un bar ubicado en la localidad de Berriozar.

Unos diez militares del Regimiento América 66, con base en el Acuartelamiento de Aizoáin, se encontraban viendo la final del Mundial con camisetas de la selección española y una bandera de España presidía la mesa que ocupaban. Fue entonces cuando un grupo formado por 19 personas, con la cara total o parcialmente tapada y portando defensas extensibles y barras metálicas, irrumpió en el establecimiento y les agredió de forma coordinada.

"El modus operandi de agresión consistió en una combinación de roles que permitió, por un lado, a través de una célula de vigilancia u 'ojeadores', detectar a las víctimas en la terraza del local, realizando una fotografía que se difundió a través de canales de mensajería para 'marcar' la ubicación exacta y catalizar la concentración previa para ejecutar la agresión", ha explicado la Delegación de Gobierno.

Por otro lado, "el núcleo de ejecución o fuerza de choque se desplazó hasta el lugar para materializar el ataque". El nivel de medidas en materia de seguridad que llevaron a cabo los asaltantes, así como la ocultación de sus rostros durante el ataque, son de las pruebas más contundentes reunidas.

Los registros domiciliarios citados anteriormente se llevaron a cabo en las localidades de Pamplona, Berriozar y Ansoáin. En ellos, los agentes se incautaron diversos elementos presuntamente relacionados con la comisión del ilícito investigado.

Esta operación ha sido desarrollada de manera conjunta por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil y la División de Información de la Policía Foral de Navarra. Además, en la fase de explotación han participado efectivos del Grupo Rural de Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), y las Divisiones de Intervención y Seguridad Ciudadana de la Policía Foral.

Las decisiones tomadas

La juez titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Dos de Pamplona ha decretado la libertad provisional sujeta a medidas cautelares para los detenidos mayores de edad.

En ese sentido, se les prohíbe acercarse a las víctimas a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición expresa de acudir o permanecer en Berriozar. Además, se les retira el pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional y están obligados a comparecer quincenalmente en sede judicial.

Por otro lado, los detenidos menores de edad fueron puestos en libertad bajo la tutela de sus progenitores y a disposición de la Fiscalía de Menores.