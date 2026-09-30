Biedma pide proteger de "injerencias externas" a los testigos del susto que quería darle la cloaca del PSOE

La juez encargada de la instrucción del caso David Sánchez, Beatriz Biedma, ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que explica el motivo por el que no incluyó sus fuentes sobre el "sustillo" que supuestamente buscaron darle las cloacas del PSOE de Leire Díez. Asegura que se trata de una forma de protegerles hasta que declaren en sede judicial para evitar injerencias de los medios de comunicación.

La Fiscalía Anticorrupción había instado a la juez de Badajoz Beatriz Biedma a presentar en la causa de las cloacas del PSOE "cualquier indicio" que sustente la relación entre el organigrama liderado por Leire Díez y el clan del narcotráfico de Badajoz con el objetivo de dar un "sustillo" a la juez de instrucción. El Ministerio Público señalaba que es el primer paso para poder investigar judicialmente el asunto: "Con su relato se acordará lo procedente".

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez explica que no quiso aportar información sobre las personas que le hicieron saber que era uno de los objetivos de la cloaca del PSOE porque quería protegerlos de "injerencias externas". "Esta parte no quiso facilitar la identidad de sus testigos para salvaguardar su futura declaración en el procedimiento de injerencias externas y de posibles presiones, así como para evitar que fueran localizados por la prensa y que sus manifestaciones e identidad fueran publicadas en medios de comunicación", asevera.

Además, también se ha pronunciado acerca de los indicios que llevan al juez a pensar que la cloaca del PSOE podría haber incurrido en un supuesto delito de calumnias contra la magistrada. De hecho, ha realizado un extenso repaso por el canal de Youtube del letrado y exjuez Sáenz de Tejada, que la menciona en numerosos vídeos del portal, llamado Magistrado Anticorrupción TV.

Según recalca el escrito, Sáenz de Tejada incrementó notablemente sus ataques contra Biedma después del inicio de la instrucción del caso David Sánchez. Así, le habría pedido a Leire Díez que difundiera sus vídeos alcanzando mayor notoriedad. Sáenz de Tejada la llega a llamar "cobarde" y la acusa de violar los derechos humanos. Incluso, en uno de los vídeos, afirma que conoce el colegio en el que estudian sus hijos y asegura que asiste a las reuniones que organizan desde el colegio. También la interpela directamente con lo que parece una amenaza velada: "Te van a venir sorpresitas".