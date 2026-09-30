Ceuta registra 8 casos de tuberculosis, 15 de varicela y 29 de sarna entre los inmigrantes

Ceuta se enfrenta a un desafío de salud pública tras la masiva entrada de inmigrantes en la invasión que tuvo lugar hace unas semanas. Según los datos oficiales, se han contabilizado decenas de contagios de diversas patologías infecciosas entre la población marroquí y subsahariana que ha accedido recientemente al enclave norteafricano. En concreto, el balance arroja 8 casos de tuberculosis, 15 infecciones de varicela y un brote que aglutina 29 diagnósticos de sarna.

Estas preocupantes cifras han visto la luz este miércoles por mediación del Ejecutivo autonómico. La revelación se produce en respuesta a una interpelación parlamentaria formulada por Vox. La formación exigió explicaciones ante la aparición reciente de un caso de infección por viruela del mono en la ciudad, advirtiendo además sobre el riesgo de importación de otras dolencias de carácter infectocontagioso, tales como el sarampión, el impétigo, la gastroenteritis y las ya confirmadas sarna, tuberculosis y varicela.

Ante esta situación, la Consejería de Sanidad del Gobierno ceutí, dirigida por Nabila Benzina, ha subrayado que la Administración se ha visto obligada a reforzar las actuaciones de vigilancia epidemiológica. Los esfuerzos se están centrando en la prevención y la detección precoz de cualquier enfermedad transmisible que pueda poner en jaque la estabilidad sanitaria de la región. El volumen de llegadas ha puesto a prueba los recursos disponibles, obligando a maximizar las precauciones.

En este contexto de emergencia, se ha constituido un comité de coordinación que integra a representantes de la ciudad autónoma y del Ministerio de Sanidad. Fruto de esta colaboración, se ha elaborado un protocolo diseñado específicamente para la situación de excepcionalidad que atraviesa Ceuta. El documento busca cimentar las bases para detectar anticipadamente cualquier riesgo potencial y establecer las medidas de control pertinentes que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos.

Para mejorar la capacidad de respuesta, las autoridades han implementado un novedoso sistema de vigilancia sindrómica reforzada. Se trata de una herramienta digital a la que tienen acceso los profesionales del sistema de salud. Esta aplicación permite notificar al instante cualquier sintomatología sospechosa, facilitando a los facultativos autorizados la posibilidad de prevenir o contener de manera inminente un hipotético brote epidemiológico antes de que alcance una escala inmanejable.

Finalmente, el ingente esfuerzo médico desplegado en Ceuta queda reflejado en las cifras de inmunización. Hasta el pasado 22 de septiembre, los servicios sanitarios han logrado vacunar a 4.297 inmigrantes. Este proceso ha supuesto la administración de más de 17.086 dosis correspondientes a diversos preparados profilácticos. El calendario aplicado a estas personas incluye vacunas fundamentales como la triple vírica, la de la varicela, contra la difteria, el tétanos, la poliomielitis y varias fórmulas hexavalentes. De este modo, se intenta conformar un escudo que mitigue las consecuencias sanitarias de la invasión.