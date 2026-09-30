Carlos Cuesta ha vuelto a poner el foco en Moncloa, denunciando en su editorial lo que considera una doble ofensiva legislativa tras el último Consejo de Ministros: por un lado, una intervención sin precedentes en el mercado de la vivienda y, por otro, un real decreto colado sin previo aviso que impacta de lleno en la seguridad y gestión migratoria de Ceuta.

En su intervención en "La Noche de Cuesta de esRadio", el periodista ha arremetido contra la reforma de la vivienda asegurando que "son decretos anti propiedad privada, son decretos pro ocupas, son decretos anti seguridad jurídica, son decretos anti mercado de alquiler", advirtiendo de que estas medidas repercutirán negativamente en la oferta y en los precios del mercado al señalar que "lo que van a hacer es sembrar todavía más la inseguridad jurídica, que van a espantar todavía más viviendas del mercado alquiler" y que "van a generar todavía más tensión en los precios".

Frente a la narrativa sobre los grandes tenedores de inmuebles que ultimamente no paran de hacer referencia desde sectores de la izquierda, el periodista ha recordado que sólo "el 0,4 por ciento de las viviendas son de fondos de inversión", subrayando que "el 92 por ciento de las viviendas pertenecen a familias y particulares", por lo que los pequeños ahorradores resultan ser los principales perjudicados. Asimismo, ha cuestionado la eficacia de la vivienda pública argumentando que "si alguien pretende solucionar el problema de vivienda en base a la vivienda social significaría que todos los necesitados pagarían a todos los necesitados". "Lo que España necesita es empleos que generen la capacidad de compra de vivienda privada", acompañado de "una rebaja de impuestos brutal" y de que "la burocracia se reduzca a la mínima expresión" afirma tajantemente.

Al detallar el contenido de los reales decretos aprobados, Cuesta ha remarcado medidas como la "paralización de todos los desahucios vulnerables hasta 2030" y el establecimiento de prórrogas en las que los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 "podrán ser prorrogados dos años más por decisión unilateral del inquilino". De igual modo, ha denunciado que "se limita la actualización anual de las rentas de alquiler [...] a un máximo del 2%", lo que a su juicio se traduce en una "prohibición de subir el precio del alquiler con el coste real".

Para concluir Carlos Cuesta ha alertado sobre la tramitación de un real decreto relativo a Ceuta, citando el texto oficial donde se recoge que "es imprescindible alojar temporalmente a todos estos migrantes [...] en espacios específicos de acogida" y que resulta clave determinar "la idoneidad de todos aquellos espacios e infraestructuras que puedan ser habilitados para una acogida temporal". El presentador sostiene que esta medida, aplicada bajo la figura del mando único sin negociación con las autoridades locales, agrava la saturación asistencial de la ciudad en un contexto donde las estimaciones de los efectivos policiales sitúan la cifra entre "20.000 a 25.000" inmigrantes.

La norma persigue "terminar de destrozar Ceuta. Para que Ceuta ya no sea Ceuta. Para que Ceuta sea un CETI. Un centro de estancia y quítenle la T de temporal". Cuesta ha hecho hincapié en que esta decisión se ha introducido aprovechando el foco mediático generado por el paquete inmobiliario, criticando que el Gobierno "lo ha colado sin mencionarlo, sin decir que pasaba por el Consejo de Ministros", de modo que mientras "nos señalaba los decretos antipropiedad privada, con la otra manaza [...] estaba sacando un decreto" para otorgarse la capacidad de crear campamentos e infraestructuras de acogida en la Ciudad Autónoma sin contar con el respaldo de la administración regional, "para poner todos los campamentos de invasores que le dé la gana. Esto es Sánchez", concluye.