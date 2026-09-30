ESCÁNDALO: el Gobierno usa el BOE como panfleto electoral al publicar el primer decreto sobre vivienda

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el real decreto-ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros con "medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda". El texto, de 96 páginas, incluye un paquete de medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible.

El decreto amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios y establece nuevas medidas relacionadas con los contratos de alquiler. También contempla una prórroga de dos años para los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, así como la renovación automática de los alquileres. El texto limita además las subidas de las rentas y establece medidas fiscales vinculadas al alquiler.

El Gobierno no pierde la oportunidad de utilizar el BOE como propaganda electoral ya que en su primera página expone que "Esta situación implica una clara demanda social a favor de la regulación para garantizar el derecho y que tiene como elemento de inflexión el triste y dramático y desahucio de Mari Carmen Abascal".

"Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna", continúa.

"Esta mujer es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar derecho a la vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización. Sin duda, este caso confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias que permiten que situaciones así se produzcan y que es urgente subsanar legalmente", termina esta primera página del primer decreto sobre vivienda.

Por otro lado, el real decreto-ley prohíbe hasta 2028 la compra de vivienda por los llamados fondos buitre. La norma incorpora esta medida dentro del paquete destinado a ampliar la oferta de vivienda asequible y evitar la compra especulativa de viviendas.

Además, el decreto regula los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que quedan incluidas en las nuevas medidas sobre vivienda. El texto incorpora deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler.

El texto completo:

El segundo decreto será publicado el jueves.