El Gobierno acusa a Vivas de mentir a la juez: "Está jugando a un juego muy peligroso. Hay registros"

Moncloa ha acusado abiertamente de mentir al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras su declaración en los juzgados. La tensión en el Ejecutivo central ha subido de nivel hasta el punto de afirman con rotundidad que el dirigente autonómico "está jugando a un juego muy peligroso. Hay registros", retándole directamente a que demuestre el rastro de sus comunicaciones.

Estas declaraciones surgen después del paso de Vivas por la Audiencia Nacional, donde acudió para dar su versión ante la jueza María Tardón sobre los momentos previos a la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio. Durante su intervención, el presidente ceutí aseguró haber intentado contactar hasta en diez ocasiones con el entorno del presidente del Gobierno sin obtener respuesta en la mayoría de ellas, señalando además que desde Madrid se restó importancia a los avisos enviados sobre lo que se avecinaba. Según su testimonio, únicamente logró hablar en tres oportunidades con el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, quien finalmente le derivó a la Delegación del Gobierno como único canal válido.

Sin embargo, desde la sede del Ejecutivo central desmienten de manera categórica esta versión. Fuentes gubernamentales sostienen que Vivas solo solicitó hablar con Sánchez en una ocasión, conversación que aseguran se produjo el propio día 30, en pleno desarrollo de los acontecimientos, y reiteran que "se le atendió siempre que llamó". El propio Pedro Sánchez recalcó que existió una "comunicación constante" y múltiples encuentros a tres bandas entre la administración central, la autonómica y la representación gubernamental en la ciudad.

Ángel Victor Torres: "Lo que ha dicho es la verdad"

Curiosamente, este tajante desmentido desde Moncloa contrasta de forma llamativa con la posición mantenida de forma pública por un miembro del propio Consejo de Ministros. Mientras Moncloa tildaba de falsas las palabras del líder ceutí, las valoraciones dentro del propio Gabinete no han remado en la misma dirección, dejando al descubierto de nuevo una evidente falta de sintonía en la estrategia del Ejecutivo para abordar la polémica.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que "no le cabe duda" de que lo que ha declarado este miércoles el presidente de Ceuta "es la verdad", puesto que ha acudido "en calidad de testigo": "El señor Vivas hoy ha acudido en calidad de testigo a la Audiencia Nacional. Como saben todos, los testigos están obligados a decir la verdad, y no me cabe ninguna duda de que lo que ha dicho es la verdad", ha asegurado Torres en una rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité Especializado de Situación sobre Ceuta, en la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.