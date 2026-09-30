El juez Calama pone fecha al nuevo informe de las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha señalado el día 5 de octubre como la fecha en la que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional se personará en la Joyería Yanes con las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se realice un nuevo informe sobre las mismas.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha rechazado la recusación del exlíder del PSOE acerca del perito elegido, la Joyería Yanes, para realizar una nueva valoración de las joyas. Según Zapatero, el perito "tiene un interés claro en que el valor en conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros". Algo que justifica recordando que el director de la Joyería Yanes opinó sobre el valor de las joyas encontradas en su despacho en televisión y que este había asegurado, viendo las fotografías adjuntadas en el sumario, que su valor podría acercarse a los dos millones de euros.

"Vista la agenda de este órgano judicial y en cumplimiento de lo acordado en auto de fecha 21 de los corrientes, se señala el día 5 de octubre próximo a las 10:00 h, en dependencias de la entidad Yanes SL a fin de informar a su legal representante del contenido y alcance del informe pericial gemológico y joyero ordenado sobre las joyas intervenidas en las presentes actuaciones en la oficina del investigado José Luis Rodríguez Zapatero, que se realizará por gemólogos y tasadores de dicha entidad, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español", dicta la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

En este, recalca que la Joyería Yanes tendrá el anterior informe en el que las piedras preciosas de Zapatero se valoraron en 1,3 millones de euros. Será la propia joyería la que designe a los peritos que firmen finalmente el informe; que serán acompañados en todo momento por agentes de la policía judicial con el objetivo de preservar la custodia de las joyas: "La Unidad policial actuante en estas diligencias comparecerá a dicho acto con los efectos intervenidos debiendo garantizar en todo momento la cadena de custodia".

El informe podría apuntar la posible procedencia

El exsecretario general del PSOE remitió un escrito al juez en el que aseguraba que las joyas procedían de un regalo que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, en un viaje de este a España cuando Zapatero era jefe del Ejecutivo. De hecho, este aludía a dos cartas remitidas a la monarquía saudí a este respecto sin obtener respuesta. Por ello, le instaba a formar una comisión rogatoria con el objetivo de pedir información a Arabia Saudí. El citado informe podrá apuntar a la procedencia de las mismas corroborando, o no, la versión de Zapatero.

"—Zapatero— quiere explicar la procedencia de la colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados esencialmente por las gemas que los componían —rubíes, esmeraldas y zafiros—, pues es la parte más valiosa de las piezas que tienen más valor del total", aseguraba antes de pedir ayuda al juez para documentar su versión de los hechos.