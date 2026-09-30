El juez Calama pone fecha al nuevo informe de las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha señalado el día 5 de octubre como la fecha en la que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional se personará en la Joyería Yanes con las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se realice un nuevo informe sobre las mismas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha rechazado la recusación del exlíder del PSOE acerca del perito elegido, la Joyería Yanes, para realizar una nueva valoración de las joyas. Según Zapatero, el perito "tiene un interés claro en que el valor en conjunto de las joyas se acerque a los dos millones de euros". Algo que justifica recordando que el director de la Joyería Yanes opinó sobre el valor de las joyas encontradas en su despacho en televisión y que este había asegurado, viendo las fotografías adjuntadas en el sumario, que su valor podría acercarse a los dos millones de euros.
"Vista la agenda de este órgano judicial y en cumplimiento de lo acordado en auto de fecha 21 de los corrientes, se señala el día 5 de octubre próximo a las 10:00 h, en dependencias de la entidad Yanes SL a fin de informar a su legal representante del contenido y alcance del informe pericial gemológico y joyero ordenado sobre las joyas intervenidas en las presentes actuaciones en la oficina del investigado José Luis Rodríguez Zapatero, que se realizará por gemólogos y tasadores de dicha entidad, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español", dicta la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital.
En este, recalca que la Joyería Yanes tendrá el anterior informe en el que las piedras preciosas de Zapatero se valoraron en 1,3 millones de euros. Será la propia joyería la que designe a los peritos que firmen finalmente el informe; que serán acompañados en todo momento por agentes de la policía judicial con el objetivo de preservar la custodia de las joyas: "La Unidad policial actuante en estas diligencias comparecerá a dicho acto con los efectos intervenidos debiendo garantizar en todo momento la cadena de custodia".
El informe podría apuntar la posible procedencia
El exsecretario general del PSOE remitió un escrito al juez en el que aseguraba que las joyas procedían de un regalo que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007, en un viaje de este a España cuando Zapatero era jefe del Ejecutivo. De hecho, este aludía a dos cartas remitidas a la monarquía saudí a este respecto sin obtener respuesta. Por ello, le instaba a formar una comisión rogatoria con el objetivo de pedir información a Arabia Saudí. El citado informe podrá apuntar a la procedencia de las mismas corroborando, o no, la versión de Zapatero.
"—Zapatero— quiere explicar la procedencia de la colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados esencialmente por las gemas que los componían —rubíes, esmeraldas y zafiros—, pues es la parte más valiosa de las piezas que tienen más valor del total", aseguraba antes de pedir ayuda al juez para documentar su versión de los hechos.