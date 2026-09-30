El magistrado del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha advertido sobre los límites del derecho de reunión durante una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio. Portillo ha señalado que una protesta no ampara la ocupación indefinida de una vía pública y ha subrayado que, cuando una concentración pasa a convertirse en una ocupación del dominio público, también puede afectar a los derechos y libertades del resto de ciudadanos.

Es por ello que el magistrado ha explicado que el artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, pero ha diferenciado ese derecho de la ocupación prolongada de plazas o calles mediante tiendas y estructuras. "A ver, el artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, no es necesaria autorización, solo la comunicación previa. Pero claro, este derecho de reunión no incluye, como bien dices, la ocupación o la protección indefinida de una plaza con tiendas, con estructuras". Pero además, Portillo añade que es algo que puede confrontar el derecho del resto: "Eso choca con el régimen de dominio público, con las ordenanzas municipales de uso de la vía, y si se prolonga, más que una reunión realmente, como dices, estamos ante una ocupación".

Por tanto, la cuestión, según Portillo, no afecta únicamente a quienes participan en la protesta. De hecho, una ocupación prolongada de una vía pública puede impedir el uso ordinario de ese espacio por parte de otros ciudadanos. Esto hace que la protección constitucional del derecho de reunión deba diferenciarse de una utilización del dominio público que pueda vulnerar los derechos de terceros.

El Ayuntamiento puede ordenar la retirada

Portillo ha señalado que, ante una ocupación no autorizada del dominio público, la Policía Municipal y el Ayuntamiento de Madrid disponen de competencias para intervenir. Entre ellas, ha citado la posibilidad de exigir la retirada de las instalaciones, levantar actas, identificar a los responsables y proponer sanciones.

"Puede actuar, para empezar, la propia Policía Municipal dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Estamos, como decimos, ante una ocupación no autorizada del dominio público; como digo, tiendas, estructuras. Eso es competencia local. Puede hacer muchas cosas, desde pedir que finalmente se levanten, exigir la retirada de las tiendas, levantar actas, sancionar la ocupación, identificar organizadores e imponer, por proponer las sanciones de multas."

La situación cambia, según ha explicado el magistrado, cuando lo que se plantea es un desalojo. En ese caso entra en juego la distribución de competencias entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la necesidad de determinar jurídicamente si los hechos siguen estando amparados por el derecho de reunión.

Portillo ha apuntado que la Policía Nacional puede proceder a la disolución cuando concurran circunstancias que permitan considerar que ya no se está ante una reunión pacífica. "¿La Policía Nacional puede desalojar? Sí, puede desalojar, pero efectivamente cuando se ven circunstancias como las que parece que se pretende reunir por parte de la Comunidad Autónoma o parte del Ayuntamiento, que efectivamente se demuestre que no estamos ante una reunión pacífica, porque si efectivamente hay alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes o ilícitos penales, como estabais comentando, pues efectivamente este es un caso donde está autorizada la Policía Nacional, no la Policía Local, a disolver. La Policía Nacional depende de la Delegación del Gobierno, pero claro, insisto, la Delegación del Gobierno tiene que coincidir con esa apreciación."

Machetes, adoquines y amenazas

Durante la entrevista, Carlos Cuesta expuso al magistrado las informaciones y pruebas que, según explicó, se estarían recopilando desde el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid y trasladando a la Delegación del Gobierno.

Cuesta habló de fotografías de machetes presuntamente fabricados por los propios participantes, bolsas con adoquines, pintadas y amenazas, así como de daños en el patrimonio público y de las consecuencias que la ocupación estaría teniendo sobre los negocios de la zona.

Estos extremos fueron planteados durante la entrevista por el presentador y no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados. Desde el punto de vista jurídico, Portillo situó la cuestión en la necesidad de determinar si existen efectivamente alteraciones del orden público, peligro para personas o bienes o posibles ilícitos penales.

La existencia de cualquiera de estas circunstancias podría modificar la consideración jurídica de la concentración y permitir la intervención de la Policía Nacional, según la explicación ofrecida por el magistrado.

El conflicto entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno

El debate también se centró en qué puede suceder si el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid reclaman el desalojo y la Delegación del Gobierno no comparte esa interpretación.

Portillo recordó que en anteriores situaciones, como el primer 15-m, se produjo una actuación coordinada entre Policía Municipal y Policía Nacional. En ausencia de esa coordinación, el magistrado apuntó a la autoridad judicial.

"Como no hay ese acuerdo y esa coordinación que sería necesaria, lo suyo es acudir a la autoridad judicial y que sea el juez el que entienda si se ha producido o no una dejación de funciones, si hay una infracción administrativa por parte de la Delegación de Gobierno por no proceder al desalojo. Pero ya digo que la solución tampoco va a venir ni mañana ni pasado, porque si la solución es judicializar el tema, pues bueno, habrá que esperar los tiempos de la justicia."

De este modo, la controversia podría terminar en la jurisdicción contencioso-administrativa, que tendría que determinar si existe una actuación administrativa contraria a Derecho y si concurren las circunstancias necesarias para adoptar las medidas solicitadas.

Portillo enfría la vía penal contra el delegado

Durante la entrevista también se preguntó al magistrado por las denuncias presentadas contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por un presunto delito de prevaricación por omisión.

Portillo evitó pronunciarse sobre una denuncia concreta que, según explicó, podría haber llegado a un órgano judicial, y recordó que la responsabilidad penal exige requisitos específicos.

"La acción penal requiere un plus. Quiero decir que no basta con que la Administración no haga algo que a lo mejor se cree que se tiene que hacer para que podamos hablar de la comisión de delitos. Supone que efectivamente tiene que, supongo que estaríamos hablando a lo mejor de prevaricación por omisión, de no hacer, a conciencia de lo que la ley te obliga. Exige unos requisitos muy, muy específicos que no son fáciles de conseguir por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo."

Por ello, Portillo consideró que, sin perjuicio de las decisiones que puedan adoptar los jueces que reciban esas denuncias, la controversia parece tener inicialmente un recorrido más claro por la vía contencioso-administrativa.

"Así que, como decía mi intuición, más que por la vía penal, sin perjuicio, por supuesto, de que los compañeros decidan que son quienes tengan que leer el contenido de esa denuncia, más por la vía contencioso-administrativa, por entender que hay infracciones administrativas que no se están atendiendo."

Las medidas cautelares pueden acelerar la respuesta judicial

La vía contencioso-administrativa tampoco supondría una respuesta inmediata. Sin embargo, Portillo recordó que las partes pueden solicitar medidas cautelares para intentar obtener una decisión provisional mientras se resuelve el fondo del asunto.

El magistrado advirtió de que incluso estas medidas requieren unos plazos y que la decisión judicial no estará condicionada por el contenido político de la protesta.

"Las cautelares, aunque se tramitan más rápidamente, estamos hablando siempre de días y no va a ser una cuestión de hoy para mañana, teniendo en cuenta que en cualquier caso la decisión del juez no va a responder a la simpatía o antipatía de lo que está sucediendo, del mensaje último que hay detrás de esta manifestación o de esta ocupación de la vía pública, sino al ajuste a la legalidad pura y dura."

La cuestión queda así planteada entre dos ámbitos jurídicos diferentes: el derecho fundamental de reunión y el régimen de utilización del dominio público. Para Portillo, una concentración no puede convertirse por su duración o por sus características en una ocupación indefinida de una vía pública, especialmente cuando pueda afectar al orden público, a las personas o a los bienes.

El debate, en último término, deberá resolverse atendiendo a los hechos concretos y a la legalidad aplicable, con independencia del mensaje político que pueda acompañar a la protesta.