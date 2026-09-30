El Senado ratifica la ley que convierte a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad

Era una petición que los funcionarios de prisiones y los sindicatos que les representan llevaban realizando desde varias décadas. Tanto PP como PSOE apoyaban sus reivindicaciones cuando estaban en la oposición pero no legislaban para ello cuando llegaban al Gobierno. Ahora, por fin, después de años peleando por ello, los funcionarios de prisiones se van a convertir en agentes de la autoridad. Las agresiones de los presos ya no saldrán prácticamente gratis.

El Pleno del Senado ha ratificado este miércoles la reforma de la Ley General Penitenciaria que reconoce esta condición a los funcionarios de la Administración Penitenciaria cuando ejercen sus funciones. El cambio pretende acabar con la inseguridad jurídica existente y unificar el tratamiento de estos empleados públicos ante los tribunales. La modificación afecta al artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 y refuerza también varias garantías profesionales.

El primer paso se produjo en el Congreso de los Diputados el pasado junio. La Cámara Baja aprobó la proposición de ley orgánica con 323 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones, tras rechazar las enmiendas que seguían vivas. El texto fue remitido después al Senado, donde continuó su tramitación. La iniciativa había sido presentada por el Grupo Socialista y buscaba dar seguridad jurídica al trabajo penitenciario.

La principal novedad consiste en que los funcionarios tendrán legalmente la consideración de agentes de la autoridad durante el ejercicio del cargo. Además, podrán acreditar esa condición mediante su número de registro profesional en procedimientos administrativos y judiciales derivados de su actividad. La reforma exige asimismo que actúen conforme al principio de imparcialidad establecido en la normativa aplicable.

Uno de los efectos más relevantes es que refuerza el valor probatorio de los informes de los funcionarios. Esto no significa que a partir de ahora sus informes sean irrebatibles: deberán incorporar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. La medida pretende dotar de mayor valor jurídico a las actuaciones documentadas por los trabajadores, algo que no sucedía hasta ahora.

Se incorpora también un principio de indemnidad más explícito. La Administración deberá resarcir económicamente a los funcionarios por daños personales o materiales sufridos en acto o con ocasión del servicio, siempre que no exista dolo, culpa o negligencia grave por su parte. El objetivo es evitar que el trabajador tenga que asumir las consecuencias económicas de daños provocados durante su actividad cuando el responsable resulte insolvente.

El nuevo artículo 80 añade otra garantía para los funcionarios que sean detenidos o ingresen en prisión por un procedimiento penal. En esos casos se deberá asegurar su separación del resto de detenidos o internos, también durante los traslados bajo custodia, con el objetivo de proteger su integridad física. La reforma extiende además al personal laboral penitenciario varias de estas protecciones, incluida la protección penal frente a agresiones.

La entrada en vigor se producirá al día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ese momento, la nueva regulación desplegará sus efectos en los procedimientos disciplinarios iniciados con posterioridad. La condición de agente de la autoridad conecta además con el Código Penal, que castiga las agresiones, intimidaciones graves y resistencias graves contra autoridades, agentes y funcionarios cuando ejercen sus funciones.