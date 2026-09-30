El Tribunal de Cuentas de Chicano archivó la causa contra el delegado del gobierno en Ceuta que cobró sin ir a trabajar

El Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano archivó la denuncia de la Junta de Andalucía contra el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, que cobró de la Fundación Pública Andalucía Emprende (CADE) sin ir a trabajar. De la Encina fue alcalde por el PSOE de El Puerto de Santa María (Cádiz) entre 2015 y 2019 y ha sido nombrado nuevo delegado del Gobierno en Ceuta tras la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano.

Entre 2014 y 2015, mientras De la Encina preparaba su candidatura a la alcaldía, trabajó como coordinador de Diseño y Estrategias en Andalucía Emprende con un sueldo aproximado de 47.900 euros anuales. Una investigación de la Junta de Andalucía (Gobierno PP-Cs) concluyó que faltó unos 40-50 días laborables sin justificar, cobrando indebidamente unos 6.500-7.000 euros. La Junta que preside el popular Juanma Moreno denunció (a través de Andalucía Emprende) ante el Tribunal de Cuentas la responsabilidad contable de varios directivos de la citada fundación, no directamente a De la Encina, porque la acción de reclamación contra el trabajador había prescrito.

La sentencia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, redactada en junio de 2022 por la consejera del Departamento 1º de la Sección de Enjuiciamiento propuesta por el PSOE, Rosario García, dio por probado que De la Encina no acudió al trabajo durante esos días. Sin embargo, absuelve al principal responsable, el director provincial de la Fundación Andalucía Emprende en Cádiz Pablo Celada, al considerar que se cumplieron los objetivos laborales, que existía cierta "flexibilidad" laboral en la fundación y que no se acreditó perjuicio económico suficiente para exigir responsabilidad contable. Además, condenó en costas a la propia Junta de Andalucía.

Dicha sentencia dejó acreditado en los hechos probados que durante un periodo (unas 40 jornadas) no constaba registro de control horario o de la presencia física de De la Encina en el centro. Sin embargo, determinó que sus funciones institucionales y representación como cargo público justificaban esas ausencias o que no se configuró un quebranto económico o alcance contable exigible en esa jurisdicción, dando la razón al demandado.

Según la consejera izquierdista de Chicano, la Junta de Andalucía "no acredita como debe la producción del daño, esto es, la no prestación efectiva de servicios que, se reitera, no coincide con la ausencia de registro y, además, se desvirtúa por el resto de circunstancias concurrentes, no pudiendo olvidarse que el reintegro que se implora exige determinar de forma clara y precisa el real, efectivo y concreto daño causado, al ser la existencia del menoscabo en los fondos públicos el elemento esencial configurador de la responsabilidad contable cuando concurren el resto de los elementos objetivos".

"No es posible imputar al Sr. Pablo Celada una conducta negligente en el control del cumplimento de sus obligaciones laborales por parte de su subordinado el Sr. De la Encina. Tampoco puede tenerse por probada la existencia de un daño económico, real y efectivo en el patrimonio de la Fundación, todo lo cual determina la desestimación íntegra de las demandas formuladas", concluía.

El Tribunal de Cuentas desestimó también la apelación

La Junta de Andalucía presentó un recurso de apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas contra la sentencia de la consejera del PSOE Rosario García sobre la responsabilidad contable del caso de David de la Encina en la Fundación Andalucía Emprende.

El 10 de mayo de 2023, la Sala de Justicia del tribunal que preside Enriqueta Chicano confirmó íntegramente la sentencia previa de primera instancia del 24 de junio de 2022, desestimando de forma definitiva la demanda de responsabilidad contable contra David de la Encina y ratificando la ausencia de alcance de fondos públicos.

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