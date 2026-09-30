Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza los dos decretos aprobados ayer por el Gobierno.

El "corralito" del Gobierno

Los dos decretos sobre la Vivienda aprobados ayer por el Gobierno dan para muchas interpretaciones. La que hace ABC es que "El Gobierno amenaza a los caseros con contratos indefinidos". Sin embargo, El País celebra la "intervención en el mercado de la vivienda" y titula en portada: "El Gobierno prohíbe los desahucios hasta 2030 y prorroga los alquileres". Lo explica mejor Vozpópuli: "El Gobierno crea un 'corralito' para 1,2 millones de pequeños propietarios bloqueando casas hasta 2031". El editorialista de Libertad Digital califica las pretensiones del Gobierno de "reforma liberticida y anticonstitucional" y denuncia que "los principios en los que se sustentan (los decretos) suponen una vulneración grosera de nuestra Carta Magna, que protege de manera expresa el derecho a la propiedad".

A día de hoy, el Ejecutivo no tiene aún atados los apoyos que necesita para que ambos proyectos sean convalidados en el Congreso. Lo explica La Razón: "PSOE y Sumar engañan a los acampados en Sol". El texto con las exigencias de la izquierda radical no cuenta con los votos para ser aprobado en la Cámara Baja y el que se negoció con PNV y Junts tampoco tiene asegurados los apoyos. Fuentes del Gobierno reconocen en El País que no tienen "nada cerrado". Los nacionalistas vascos no aclaran cuál va a ser su posición y el partido de Puigdemont emplaza a Moncloa directamente a "mirar el marcador de las votaciones". Podemos dice estar dispuesto a oponerse a los dos decretos, igual que el PP. El viernes, durante la votación, los acampados en Sol —que ellos han rebautizado como "Plaza de Gaza"— podrían mudarse. Dice Vozpópuli que Sánchez está alimentando y alentando un nuevo "rodea el Congreso" como el de 2012, calentando motores para cuando gobierne la derecha.

Si finalmente el Gobierno logra convencer a todos sus socios, incluso si solo sale adelante el decreto light, como lo califican los compañeros de Libre Mercado, los caseros padecerán "el secuestro de los alquileres" al no poder deshacerse de sus inquilinos "vulnerables" y sin "alternativa habitacional" hasta finales de 2030. La calificación de "vulnerables" viene empleándose desde el año 2020 y ha llevado a la proliferación de fraudes. Y lo peor está en el segundo decreto: los alquileres indefinidos que maniatan a los propietarios, incluidos los pequeños tenedores. No aparece entre las recetas propuestas por el Gobierno la construcción de nuevas viviendas. ¿Por qué? No hay dinero porque no hay PGE y falta mano de obra en la construcción.

Maricarmen, como Yoko Ono

Así es como se refiere Jesús Lillo en ABC a la anciana desahuciada la pasada semana, como una "Yoko Ono en una cama del Gregorio Marañón". El mismo periódico desvela que Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda en la que residía (y a la que va a volver la anciana) va a presentar una denuncia por acoso. El diario de Vocento publica los mensajes y audios de ciudadanos amenazándoles y las fotografías de una caja con cucarachas que recibieron en la sede de la empresa a modo de advertencia.

También entrevistan a Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen, que recuerda a la mujer como una "persona problemática".

Dos meses de la invasión de Ceuta

En presencia de Emmanuel Macron, de visita de Estado, y de Pedro Sánchez, el Rey ha defendido de nuevo, de manera vehemente, a los ceutíes y la integridad territorial de España. Don Felipe ha tildado de "inaceptable" la "intrusión masiva en Ceuta violando una frontera". El discurso, el segundo en el que se refiere a la situación en Ceuta, llega cuando se cumplen dos meses de la invasión.

El Mundo denuncia los efectos de la avalancha en la salud mental de los ceutíes que admiten que no pueden dormir, que llevan dos meses "a lexatines". Quico Alsedo, además, denuncia que los niños ceutíes llevan todo este tiempo sin pisar un parque y recoge el testimonio de un vecino que se ha comprado una pistola por la inseguridad. A esa inseguridad contribuyen los ilegales que siguen en las calles, muchos, menas. Ayer el rey de Marruecos anunció que finalmente será una mujer la que esté al frente del Gobierno. Es Fatima Ezzahra El Mansouri. Aquí ya hemos hablado de ella porque ha dicho en varias ocasiones que "sus hijos tienen que volver a su país con sus padres". Habrá que estar pendientes de los movimientos de Rabat. Por cierto, que Ceuta también está presente en Sol. Allí, lo denuncia Okdiario, los acampados piden dinero por Bizum para los invasores con el n.º de móvil de Bengala, una prostituta.

Maniobras en el Tribunal Constitucional para salvar a Zapatero

Cándido Conde-Pumpido tendría que haberse jubilado hace casi un año porque su mandato de nueve años al frente del Tribunal Constitucional ya caducó el pasado mes de diciembre. Sin embargo, el Partido Popular se niega a negociar en estos momentos con el PSOE la renovación de los magistrados correspondientes al Senado. A pesar de la imposibilidad de hacer movimientos definitivos en estos momentos, el PSC ya ha maniobrado para proponer a Francisco Caamaño. Caamaño fue ministro de Justicia en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, con quien sigue teniendo una relación muy estrecha. Al PSOE le interesa colocar a magistrados afines en el Tribunal de Garantías pensando en la jubilación de Pumpido y en el futuro judicial del expresidente. Hoy, sin ir más lejos, El Debate cuenta que el comisario del "Delcygate" en Barajas ayudó al presunto testaferro de Zapatero con las bolsas que Anticorrupción sospecha que llevaban dinero.