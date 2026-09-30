La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de prorrogar la prisión provisional del ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que ocultó 20 millones de euros en las paredes de su casa.

El pasado mes de marzo el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Francisco de Jorge, procesó a Óscar Sánchez Gil por por un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos junto a otras personas y entre las que se encontraba su mujer. El auto explicaba que el exjefe de la UDEF colaboró con la trama investigada principalmente realizando consultas en bases policiales. Este sería recompensado a cambio con "cuantiosas remuneraciones" y creó un "complejo sistema de ocultación".

"Prorrogar la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Óscar Sánchez Gil, por el plazo máximo legal previsto conforme al artículo 504.2 de la LECrim", señala el auto del juez Francisco de Jorge, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El juez recuerda el auto que se dictó el pasado 13 de agosto respecto a otro de los investigados en la causa y cuyos argumentos podrían aplicarse en el caso de Sánchez Gil. La Sala Penal apreciaba un riesgo de fuga por "la entidad de los hechos imputados, la elevada penalidad que los mismos comportan, la intensidad de las conductas desplegadas por el ahora recurrente, la capacidad logística de la organización criminal, el rol y la ascendencia de este respecto de los otros miembros de la organización, alguno de los cuales se halla huido de la justicia", refleja el auto del juez.

Por su parte el Ministerio Fiscal también se mostró favorable a esta ampliación de su prisión provisional. "El Ministerio Fiscal solicitó la prórroga de la prisión provisional de Óscar Sánchez Gil ante la subsistencia del riesgo de fuga en el momento actual, dado lo elevado de la pena, los enormes beneficios generados por el tráfico de drogas, las estructuras de blanqueo y tenencia de bienes en el extranjero y el hecho de que otros investigados, de nivel inferior al de Óscar Sánchez Gil en la organización dirigida por Ignacio Torán Delgado se encuentran fugados en el extranjero", recoge el auto.