Los letrados del Congreso ven inconstitucional la maniobra del Gobierno para salvar la Ley de Nietos

Los letrados del Congreso han emitido un informe contrario a la enmienda de Sumar con la que el Gobierno pretende salvar la Ley de Nietos. Tal y como contó Libertad Digital, los de Yolanda Díaz incluyeron en la Ley de Educación una modificación de la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura legal a la instrucción de Sofía Puente que permitió engordar el censo de residentes en el extranjero, el CERA, investigado por el Tribunal Supremo.

Según trasladan fuentes parlamentarias a este periódico, los letrados advierten de la inconstitucionalidad de la maniobra, calificando la modificación introducida como "enmienda intrusa" porque "es incongruente con el objeto y la finalidad" del proyecto educativo, y "no existe el mínimo punto de conexión material" entre ambas materias. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que Sumar presentó la enmienda "sin justificación alguna".

Es decir, no la acompañaron de argumentos que vistieran jurídicamente la maniobra parlamentaria. La Ley de Educación aborda, entre otras cuestiones, los ratios de alumnos, la jornada lectiva o las condiciones de los docentes. Asuntos que nada tienen que ver con la Ley de Memoria Democrática que, supuestamente, pretendía restaurar derechos de los españoles exiliados por la guerra o la dictadura franquista.

El TC sentenció contra las enmiendas intrusas

El informe recuerda la "doctrina del Tribunal Constitucional" sobre las enmiendas intrusas y advierte de que "ignorarlo podría vulnerar el artículo 23 de la Carta Magna sobre el derecho de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo". Aun así, Sumar podría acabar decidiendo mantener la enmienda, ya que el informe de los letrados no es preceptivo sino consultivo. La Mesa de la Comisión de Educación, de mayoría de izquierdas, debe decidir, ahora, si permite su tramitación, una vez conocida la opinión de los letrados.

Fuentes del PP trasladan que esto demuestra que el Gobierno ha intentado "manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral de una manera infame y antidemocrática". La enmienda, entienden, es la "aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente fue ilegal". El PP entiende que el movimiento de Sumar es una "argucia" propiciada por la "muleta de Sánchez" que busca "convertir la Ley de Educación en el caballo de Troya para modificar la Ley de Nietos".

El TS investiga si los nacionalizados en base a la orden dada por la hermana del ministro Óscar Puente lo son de pleno derecho, ya que muchos solicitantes no han acreditado el exilio y sus familias se fueron de España antes de 1936.