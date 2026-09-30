Los funcionarios de Ceuta denuncian el abandono del Gobierno: "61 días de mentiras, dejadez e incompetencia"

Alrededor de medio centenar de funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta se han concentrado este miércoles ante el Palacio Autonómico para denunciar que, 61 días después de la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio, la situación "no ha mejorado".

La protesta se ha celebrado a las 12:00 horas en la Puerta Noble y ha reunido a empleados de distintos servicios de la Administración Local, entre ellos personal administrativo y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Los participantes han acudido con banderas de Ceuta y España.

Durante la concentración, los funcionarios han leído un manifiesto en el que han responsabilizado al Gobierno de la situación que, según denuncian, atraviesa la ciudad. "61 días de mentiras, dejadez e incompetencia por parte del Gobierno de nuestra Nación" y "61 días de angustia, desasosiego e impotencia del pueblo ceutí", han afirmado en el texto.

Los empleados públicos han asegurado sentirse "humillados, abandonados, traicionados y sin soluciones" y han cuestionado la respuesta de las Administraciones ante la situación generada después de la invasión registrada a finales de julio.

También han denunciado una supuesta merma de los derechos constitucionales de los ciudadanos que atribuyen a la inseguridad que, según su valoración, se vive en Ceuta. En este punto, han criticado la actuación de la Delegación del Gobierno y del Mando Único encargado de coordinar la respuesta ante la situación.

Críticas y más concentraciones

Los trabajadores han cuestionado asimismo la proliferación de asentamientos en distintos puntos de la ciudad y han reclamado una respuesta a la situación.

En su manifiesto han defendido además la unidad de la población ceutí y han rechazado que el conflicto pueda plantearse en términos religiosos: "Por mucho que quieran desunirnos, por mucho que quieran dividirnos ahora entre cristianos y musulmanes", han señalado. "No se trata de religión; esto se trata de nuestra tierra, donde descansan nuestros antepasados", han añadido.

El colectivo también ha asegurado que la situación ha provocado en parte de la población sentimientos de "miedo, rabia, impotencia y desolación", además de "decepción", "indefensión", "frustración", "abandono" e "incertidumbre".

Los trabajadores han anunciado que continuarán con las movilizaciones hasta que, según han señalado, se recupere la normalidad anterior a la entrada masiva de finales de julio. Las concentraciones se celebrarán de lunes a viernes a las 12:00 horas en la Puerta Noble del Palacio Autonómico. La protesta de este miércoles ha terminado con un llamamiento a mantener la movilización y con gritos de "¡Viva Ceuta y viva España!".