Muere un voluntario en un accidente en el Banco de Alimentos de Zaragoza

El Banco de Alimentos de Zaragoza ha comunicado este miércoles la muerte en un accidente en un almacén de la entidad de uno de sus voluntarios. El fallecido, A.G.V., tenía 70 años.

Según ha informado la entidad, A.G.V. sufrió en el accidente graves e irreversibles lesiones cerebrales y fue trasladado de inmediato al Hospital Clínico de la capital aragonesa, donde ha fallecido.

La víctima, cuenta El Heraldo de Aragón, sufrió el accidente el martes: fue golpeado por un toro mecánico del almacén cuando el vehículo maniobraba marcha atrás.

"Su muerte deja un profundo dolor en el Banco de Alimentos de Zaragoza donde era uno de sus voluntarios más queridos en sus 7 años de entrega", han señalado desde la entidad.

"Se trata del único accidente mortal sucedido en los 32 años de la organización". Como muestra de dolor, el Banco ha decidido suspender la entrega de los premios Amigos y Alimentos que iba a celebrarse el próximo día 23 de octubre.