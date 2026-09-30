Otegi y Puigdemont se reúnen por última vez en Waterloo

Nueva reunión en Waterloo entre el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. El encuentro se enmarca en el contexto de buenas relaciones entre la formación proetarra y la formación progolpista catalana. La última visita de Otegi a la torre donde se aloja Puigdemont (llamada 'La casa de la república catalana') se produjo el pasado diciembre. Ambos políticos se conjuraron entonces para no dejar caer a Pedro Sánchez.

En esta ocasión, el contexto es el inminente regreso de Puigdemont a España, una vez el Tribunal Supremo asuma la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía y la malversación. El próximo 6 de octubre se debatirá en el pleno del TC sobre los recursos de Jordi Turull y Dolors Bassa. El propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, es quien ha ejercido como ponente en el caso de la que fuera consejera de Trabajo de la Generalidad golpista por la cuota de ERC. Y el mismo Conde-Pumpido ha filtrado que en su fallo se amnistía la malversación y que esa decisión afecta al Tribunal Supremo, que deberá anular la orden de detención de Puigdemont.

Puigdemont guarda un prudente silencio. Según su letrado, Gonzalo Boye, el prófugo no se fía en absoluto de los magistrados del Tribunal Supremo. Cree que podrían tener bajo la manga una nueva prejudicial ante la justicia europea o que maniobren para retrasar todo lo posible la aplicación integral de la amnistía.

Tanto el partido de Otegi como el de Puigdemont han informado del encuentro a través de mensajes en la red social X.

El partido vasco incluye además un vídeo de la 'cumbre', en la que también ha participado el secretario de relaciones políticas de los proetarras, Gorka Elejabarrieta. En el texto, EH Bildu manifiesta: "Compartimos la preocupación por el auge de las derechas autoritarias, la necesidad de dar pasos en el reconocimiento de nuestras naciones y reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando sin descanso para que los derechos políticos, nacionales, sociales, culturales y lingüísticos del pueblo vasco y del pueblo catalán sean reconocidos y garantizados".

El secretario general de EH Bildu, @ArnaldoOtegi, y el secretario de Relaciones Políticas @G_Elejabarrieta, se han reunido en Waterloo con el president Carles Puigdemont (@KRLS). Compartimos la preocupación por el auge de las derechas autoritarias, la necesidad de dar pasos en… pic.twitter.com/u7qrrIeySN — EH Bildu (@ehbildu) September 30, 2026

Igual de rimbombante y grandilocuente es el comunicado de Junts: "El presidente Puigdemont se ha reunido hoy con la dirección de EH Bildu para compartir impresiones sobre la situación política actual y poner en común los retos a los que se enfrentan Cataluña y 'Euskal Herria' en un contexto internacional cada vez más cambiante e incierto, donde se imponen las lógicas belicistas y se debilita el derecho internacional".

📸 El president @KRLS s'ha reunit avui amb la direcció de @ehbildu per compartir impressions sobre la situació política actual i posar en comú els reptes als quals s'enfronten Catalunya i Euskal Herria en un context internacional cada vegada més canviant i incert, on s'imposen… pic.twitter.com/GUsayAEFaA — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) September 30, 2026

Como es habitual entre ambos líderes separatistas, han puesto en común sus estrategias contra la unidad de España, se han prometido colaboración absoluta y máxima lealtad y han comentado acontecimientos de la escena separatista europea como la reciente reunión de los primeros ministros de Escocia, Irlanda y Gales para impulsar nuevos referendos secesionistas.