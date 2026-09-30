Rufián desautoriza a Junqueras y ataca a Sánchez: "El Consejo de Ministros es un desastre"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha escenificado este miércoles una profunda brecha interna en su formación al contradecir abiertamente al líder de su propio partido, Oriol Junqueras. El motivo del desencuentro son los decretos sobre materia inmobiliaria impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, un texto que ha vuelto a evidenciar la falta de coordinación en las filas separatistas.

Horas antes, Oriol Junqueras había asegurado desde Barcelona que la formación independentista apoyaría las medidas del Ejecutivo. Sin embargo, al ser preguntado en los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha desautorizado por completo a su jefe de filas. El portavoz parlamentario ha advertido de que su grupo revisará "hasta la última coma" antes de confirmar el sentido de su voto.

Con tono desafiante, el diputado republicano ha restado importancia a las declaraciones del presidente de su partido. "Me da igual a quién contradigo", ha espetado Rufián ante los medios de comunicación. Esta exhibición de indisciplina interna refleja no solo la división en Esquerra Republicana de Cataluña, sino también la habitual estrategia de tensión que los socios de Sánchez emplean para encarecer sus apoyos parlamentarios.

Rufián ha justificado su negativa a garantizar el apoyo basándose en la desconfianza que le genera el Ejecutivo socialista. Según ha defendido, los documentos redactados por el PSOE "hay que verlos a contraluz, por si acaso", dejando claro que el bloque de investidura está lejos de ser una alianza estable basada en la lealtad política.

Además de cargar contra el ala socialista del Gobierno y desautorizar a Junqueras, el portavoz de ERC ha aprovechado la ocasión para arremeter contra sus rivales separatistas. Rufián ha acusado a Junts de estar "jugando con la moral y la vida de la gente" debido a su previsible rechazo al segundo decreto sobre la renovación automática de los alquileres. Para el dirigente republicano, esta medida es absolutamente clave.

Finalmente, el diputado independentista ha lanzado un último dardo contra la gestión del propio Gobierno a cuenta del retraso en la publicación del segundo decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Todo el mundo sabe que el Consejo de Ministros es un desastre", ha sentenciado. Este nuevo episodio parlamentario constata la extrema debilidad del presidente del Gobierno, obligado a someterse al chantaje permanente y a los vaivenes tácticos de las distintas facciones del separatismo.