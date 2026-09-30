Torres admite que "ni un solo" menor ha sido devuelto a Marruecos durante la crisis de Ceuta

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que "ni un solo" menor inmigrante que se encuentra en Ceuta ha sido devuelto a Marruecos, ya que cada caso debe tramitarse de manera individual y "no se puede devolver" a estos menores sin seguir el procedimiento establecido.

Recordar que el Gobierno ha remitido ya diez expedientes de reagrupación familiar a las autoridades marroquíes, dentro de las medidas adoptadas para atender a los menores llegados a la ciudad autónoma.

Torres ha realizado estas declaraciones en Ceuta tras presidir el Comité de Seguimiento de la crisis migratoria, en una jornada en la que ha actualizado las cifras de atención y acogida. Según ha explicado, el Gobierno ceutí ha habilitado hasta 20 recursos para los menores y ya se ha llevado a cabo la filiación de 2.566 personas.

Reagrupaciones y traslados a la península

La salida de menores de Ceuta hacia la península se ha convertido en una de las principales vías las para aliviar la presión sobre los recursos de acogida de la ciudad. Desde finales de julio, 69 menores han sido reagrupados con sus familias en la península, mientras que otros 144 han sido trasladados a distintas Comunidades Autónomas.

El ministro ha insistido en que estos procesos no implican devoluciones automáticas a Marruecos. "Ningún menor ha sido devuelto a Marruecos porque no se puede devolver, son expedientes individualizados", ha recalcado.

La atención a los menores constituye una de las prioridades dentro del dispositivo desplegado tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. El Ejecutivo sostiene que las actuaciones deben realizarse garantizando la protección de los menores y respetando la normativa aplicable.

Torres también ha señalado que se ha establecido protección específica para mujeres en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar que puedan convertirse en víctimas de trata.

Más de 8.000 retornos voluntarios

La situación es diferente en el caso de los adultos. El ministro ha informado de que, desde el 10 de agosto, 8.223 personas han retornado voluntariamente a su país, una cifra que supone 1.432 retornos más que hace una semana. Según Torres, algunas de estas personas deciden regresar a Marruecos al conocer que pueden enfrentarse a un expediente de devolución.

Además, durante este periodo se han contabilizado 453 expulsiones relacionadas con la participación de algunas personas en diferentes acciones delictivas. El ministro ha distinguido estos procedimientos de la situación de los menores, cuyos expedientes requieren una tramitación individualizada.

En paralelo, se han realizado ya 3.336 triajes. Torres ha señalado que entre el 25% y el 30% de las personas atendidas no solicitan protección internacional, circunstancia que, según el Gobierno, está favoreciendo la tramitación de expedientes y los posteriores retornos.

El Gobierno quiere recuperar las playas antes del 15 de octubre

Otro de los objetivos planteados por el Ejecutivo es recuperar la normalidad en las playas de Ceuta. Torres ha confiado en que pueda lograrse antes del 15 de octubre, después del traslado de unos 400 inmigrantes que permanecían en la playa de Benítez al centro de acogida de Loma Colmenar.

El ministro ha calificado la operación de "exitosa" y ha asegurado que se desarrolló sin daños personales. Los equipos continúan ahora con las labores de filiación, triaje y tramitación de expedientes.

En cuanto a los recursos de acogida, Torres ha anunciado nuevos traslados. Ya se han reubicado 63 mujeres en La Hípica y está previsto trasladar en los próximos días a otras 540 al antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería, mientras que unas 300 personas acompañadas de niños serán trasladadas a otro espacio situado cerca de la Mezquita.

El ministro ha señalado que el recurso que podría habilitarse junto a la cárcel de Fuerte Mendizábal sería "el último", porque, a su juicio, los espacios disponibles serían suficientes.

Torres ha reconocido, no obstante, que todavía no es posible determinar cuántos inmigrantes permanecen en Ceuta, tanto adultos como menores. El Gobierno mantiene como objetivo reducir progresivamente la presión migratoria sobre la ciudad y alcanzar la normalidad "siempre respetando el derecho internacional".