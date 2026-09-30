Un centenar de menas exigen su acogida en Ceuta: "Queremos que España proteja a los menores"

Casi un centenar de menores no acompañados procedentes de Marruecos se han concentrado este miércoles en la playa del Trampolín, en Ceuta, para exigir al Estado español su inmediato ingreso en centros de acogida. La protesta, convocada ante el inicio de las primeras lluvias y el descenso de las temperaturas, vuelve a poner de manifiesto el grave problema de seguridad y convivencia que sufre la ciudad autónoma tras la histórica ola de entradas ilegales que desbordó la frontera española.

A las 10:15 horas, el grupo de inmigrantes se ha concentrado junto a las escolleras exhibiendo pancartas con lemas como "Solo queremos una cosa. Que España proteja a los menores" o "Queremos entrar en la organización benéfica de menores". A gritos de "¡Queremos centro de menores!", reclamaron una alternativa a las chabolas donde permanecen instalados desde la invasión registrada a finales del pasado mes de julio.

🔴🔊 La jornada amanece con la concentración de un grupo de decenas de menores migrantes en la playa del Trampolín, reivindicando sus derechos y reclamando su ingreso en un centro de menores #ceuta #migrantes #menores #frontera #elpueblodeceuta pic.twitter.com/lcX4CdZcJZ — El Pueblo de Ceuta (@ElPueblodeCeuta) September 30, 2026

Transcurridos dos meses desde el episodio en el que más de 80.000 personas irrumpieron en Ceuta en un margen de apenas 48 horas, una parte sustancial de quienes evitaron la devolución a Marruecos sigue vagando por las vías públicas. Según los cálculos de las asistencias que operan en la zona a partir del reparto de comida, la cifra de personas en el asentamiento ilegal del Trampolín roza ya las 3.500. Un foco al que se le suma los inmigrantes alojados en inmuebles okupados, los denominados "pisos patera" o escondido en las zonas de monte de la ciudad.

A escasa distancia de la protesta, al otro lado de la planta desalinizadora, operarios y fuerzas de seguridad trabajaban a marcha forzada para vallar el extremo de la playa de Benítez y evitar que vuelva a ser ocupado tras el desalojo ejecutado este martes. En dicho operativo, los inmigrantes fueron trasladados en autobuses bajo custodia policial hasta la zona del Tarajal para su paso por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y su posterior derivación al recurso de Loma Colmenar.

Por el momento, no se ha precisado el plan de actuación para el foco del Trampolín, que multiplica en dimensiones y densidad al de Benítez con cerca de 3.500 personas acampadas. Mientras tanto, el Ejecutivo central recurre a soluciones de emergencia como la habilitación del recinto de Caballería o el uso de terrenos colindantes a la cárcel de Fuerte Mendizábal, anunciado por el ministro Ángel Víctor Torres.Por su parte, la Ciudad Autónoma busca contrarreloj nuevos inmuebles para acoger a los menores marroquíes, barajándose incluso el reubicar a algunos en las instalaciones de adultos de Loma Colmenar, un extremo aún no confirmado de forma oficial.