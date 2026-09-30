Un subinspector de Policía augura "prisión provisional" para miembros de la cloaca del PSOE

Alfredo Perdiguero, subinspector de policía y portavoz de Juntos POLGC, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para tratar los últimos escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez, uno es la lista negra de periodistas elaborada por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y otro, los ataques de la cloaca del PSOE a la juez Beatriz Biedma, que llevaba el caso de David Sánchez, el hermano del presidente.

Seis guardias civiles sostuvieron que Marlaska les cesó tras negarse a elaborar el dosier ideológico de periodistas. En este sentido, el despacho que impulsa la denuncia por el polémico listado valora que declaren los agentes, exmiembros del equipo de Comunicación del ministro. Por otro lado, la cloaca de Leire Díez maniobró para acabar con la magistrada de Badajoz.

Perdiguero ha explicado que estos guardias civiles "son gente de confianza de Marlaska, y ojo, que no dependen directamente de la Guardia Civil, sino que dependen directamente del Ministerio del Interior. Se lo encargan a ellos, ellos empiezan a desarrollarlo en el 2024, pero después de varias semanas entre ellos cotejan y hablan y miran y dudan de la legalidad de este hecho y comunican que no quieren seguir con el hecho. Y es a continuación cuando a los seis los reparten por distintas comandancias de la geografía española".

"Son poco listos. Porque claro, ahora en cuanto la juez les llame, es muy fácil para ellos, porque pueden explicar quién ordenó la elaboración de ese plan de trabajo, qué instrucciones se dieron al respecto de ese plan de trabajo, qué conocimiento tuvieron sus responsables de la Guardia Civil sobre el contenido y la finalidad del mismo, y que por tanto, a lo mejor, al señor Marlaska, a mi jefe máximo, le sale el tiro por la culata", ha apuntado el subinspector.

Perdiguero señala que al Gobierno le ha explotado este escándalo en las manos. "Ahora a ver quién hace ese trabajo que hacían los compañeros en esa oficina del Ministerio del Interior. No estaban en la Dirección General de la Guardia Civil, estaban en el Ministerio del Interior, y eran gente de confianza de Marlaska, hasta que se negaron a seguir haciendo ese documento de trabajo, por el cual dudaban de la legalidad de ese trabajo".

Ataques contra la juez Biedma

Sobre los ataques a la juez instructora del caso de David Sánchez, Perdiguero ha denunciado este acoso y ha dicho que tiene que actuar el peso de la ley y que da igual que sean cómplices o los autores. Ha advertido también que el Código Penal castiga severamente a quien hace estas prácticas, o a quien busca estas prácticas. "Les va a quedar muy poquito en la calle, porque con estos delitos, prisión provisional para algunos les cae", ha comentado.

"Si les señalan directamente como autores de estas amenazas graves, o de buscar daños severos a la juez Beatriz Biedma, yo creo que ningún juez va a negar la prisión provisional para estas personas, y que la Fiscalía espero que no se calle, porque, evidentemente, esto es muy gordo y nadie puede taparlo", ha advertido.