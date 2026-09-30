El presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas se ha referido durante su declaración ante la Juez María Tardón de la Audiencia Nacional a Marruecos como "una amenaza directa para los intereses generales de España".

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta estaba llamado este miércoles en calidad de testigo para comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, en la causa por la que se investiga la invasión de Ceuta por parte de 70.000 inmigrantes marroquíes el pasado mes de julio.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital Vivas ha calificado a Marruecos de "amenaza" para España y ha precisado que días antes de la invasión trató de ponerse en contacto con el presidente del Gobierno para alertarle de la situación pero que no fue posible. Finalmente el día 30 de julio, primer día de la invasión, logró establecer una comunicación con él.

Las mismas fuentes han precisado que entre el 27 y el 30 de julio consiguió hablar con ministros como Ángel Víctor Torres o José Manuel Albares para trasladarle la importancia de los acontecimientos que estaban teniendo ya lugar días previos al asalto masivo. De hecho, el propio Albares, precisan las fuentes, le trasladó a Vivas que la relación con Marruecos era buena.

En la primera llamada de Vivas para tratar de contactar con Sánchez es atendido por el director del Gabinete de Moncloa. Este le despacha y no le pone al teléfono al presidente del gobierno.

Desde el gobierno le trasladan que se trata de un asunto de "crisis humanitaria" pero que él insiste en que se trata de algo más grave. Además, Vivas ha explicado que la comunicación con el gobierno era unidireccional: Ceuta expone lo que sucede en su territorio pero no reciben contestación de vuelta.

"Desde un punto de vista relevante, en función de lo que nosotros estábamos pidiendo, no se tomaron medidas. Nosotros estábamos pidiendo fundamentalmente tres cosas; que se decretara la emergencia nacional y no se hizo, pedíamos que hubiera un mando único y no se hizo, y pedíamos que hubiera un refuerzo significativo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y no se hizo", ha explicado ante los medios de comunicación el propio Vivas.