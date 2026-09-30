Juan Jesús Vivas ha destacado la figura del delegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano después de comparecer como testigo ante la juez María Tardón. "La figura del delegado del Gobierno es decisiva", ha explicado el líder de los populares ceutíes antes de aseverar que desde la ciudad autónoma no tenían tanta información previa a la invasión como el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta ha comparecido este miércoles en calidad de testigo ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón con el objetivo de realizar un repaso por los acontecimientos que envuelven a la invasión de Ceuta. Tardón se encuentra investigando las posibles responsabilidades penales de la invasión del pasado 31 de julio, para lo que obra en la causa diversa documentación de avisos que se habrían producido hacia la Delegación del Gobierno de Ceuta.

"De lo que he tratado en la sala no puedo comentarlo, no debo comentarlo. Pero, cualquier persona que esté siguiendo esto de cerca y que tenga un juicio de lo que puede haber ocurrido, un juicio particular, sabe que la figura del delegado del Gobierno es una figura decisiva, es una figura fundamental", ha señalado el presidente de Ceuta en declaraciones a los medios de comunicación, a su salida de la Audiencia Nacional.

En este sentido, ha recordado que sus comunicaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se trasladaron en ningún momento a medidas efectivas. "Desde un punto de vista relevante, en función de lo que nosotros estábamos pidiendo, no se tomaron medidas. Nosotros estábamos pidiendo fundamentalmente tres cosas; que se decretara la emergencia nacional y no se hizo, pedíamos que hubiera un mando único y no se hizo, y pedíamos que hubiera un refuerzo significativo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y no se hizo", ha aseverado haciendo alusión a que hubo un refuerzo pero que no fue "significativo".

Asimismo, ha dado a entender que el Gobierno de Sánchez debía tener más información acerca de la invasión que la ciudad autónoma; ya que la ciudad autónoma no tiene contacto con los servicios de inteligencia; y, aun así, ya se estaban pidiendo medidas urgentes. "Los días previos a la invasión hubo diez intentos por nuestra parte de contactar con el presidente del Gobierno", ha explicado haciendo alusión a la dejadez por parte del líder socialista en cuanto a la ciudad autónoma. Estos intentos se realizaron a través de su jefe de Gabinete, Diego Rubio.

Además, Vivas ha reconocido la labor de la juez Tardón y del Ministerio Público afirmando estar "satisfecho" al haber "visto implicación y determinación para esclarecer lo que ha ocurrido" por parte de las autoridades judiciales. Por ello, ha respondido durante más de dos horas y media a todas las preguntas que han sido formuladas por ambas partes. "Los ceutíes y los españoles tienen que conocer la verdad", ha sentenciado.

El dimitido jefe de Gabinete comparece mañana

Tardón también ha programado dos nuevas citaciones como testigos para este jueves, cuando tomará declaración al jefe de la Policía Local de Ceuta y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Miguel Ángel Pérez Triano. Triano se encontraba como querellado en un proceso abierto en los Tribunales de Instancia de Ceuta. El jefe de Gabinete fue el primer cargo en dimitir después de que salieran a la luz conversaciones con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las que los agentes informaban de nuevas oleadas de inmigración irregular masiva.

La Sección 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha remitido toda la documentación que manejaba contra Miguel Ángel Pérez Triano para que la magistrada de la Audiencia Nacional tenga en su poder el material de la causa. Pérez Triano se encontraba como querellado por una supuesta dejación de funciones en la invasión del pasado 30 de julio mediante la entrada masiva de inmigrantes desde suelo marroquí. Así, la juez pretendía unir toda la causa con el objetivo de encontrar a los posibles responsables penales de la llegada de más de 80.000 inmigrantes.