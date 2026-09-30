Vox exige cerrar las fronteras y deportar a inmigrantes para abaratar la vivienda

En medio de la crisis de vivienda y las maniobras del Gobierno para calmar a las masas por el desahucio de Maricarmen, Vox ha puesto en la diana la inmigración masiva como uno de los principales responsables de este problema. La formación de Santiago Abascal pide deportar a ilegales y también a inmigrantes legales en determinados casos y señala que es insostenible que entren cada año "más de un millón de extranjeros" y que solo se construyan unas "90.000 o 100.000" casas.

Vox denuncia que las políticas de fronteras abiertas han impedido a los jóvenes españoles acceder a una vivienda y critica que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha cargado" la oferta en España, ya que hoy hay "menos vivienda de alquiler" y "se construye menos". De ahí, que insistan en aplicar la prioridad nacional.

En este sentido, Carlos Quero, portavoz nacional de Vivienda de Vox, ha explicado que mientras esos inmigrantes entran en España, el Gobierno apenas ha construido vivienda nueva y ha criticado el portal web de Casa 47 donde de momento solo se han incluido 800 inmuebles. "800 casas son dos aviones aterrizando en Barajas esta mañana. 800 casas es lo que se hacía en una tarde mala en los años 60 o los años 80 de vivienda social. Lo que pasa en Barajas o en El Prat tiene reflejo en Idealista", lamenta el diputado.

El portavoz nacional de Vivienda de Vox también cargó contra los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, que, aseguró, no pueden sonarle "peor" porque lo que hacen es "ahondar en una senda" que "solo lleva a la destrucción de la oferta" y pone "una diana en la cabeza a los verdaderos vulnerables".

Quero señaló que en España "faltan casas", ya que cada año se construyen en torno a "90.000 o 100.000", mientras están entrando todos los años "entre un millón o 1,2 millones de personas que tienen la mala costumbre de necesitar un techo, cuatro paredes, de querer una casa". "Esas personas se ponen automáticamente a la cola para ser potenciales inquilinos, para ser potenciales receptores de vivienda social y están tensionando el mercado porque no hay capacidad para producir vivienda al ritmo que está entrando gente", declaró el diputado de Vox en el Congreso.

Según Quero, "no hay ninguna política de oferta capaz de soportar, capaz de empatar la entrada de 1,2 millones de personas al año". Esto, continuó, "tensa profundamente el mercado". Ante esta situación, Quero defendió que habrá que "cerrar las fronteras" porque, según afirmó, "lamentablemente no puede venir más gente". En segundo lugar, prosiguió, "lo que hay que hacer es construir" y, para ello, habrá que liberar suelo, acelerar los procesos y trámites de edificación y simplificar el urbanismo. "Lo que no podemos es seguir tapándonos los ojos ante la realidad", agregó.

"Todos se tienen que ir"

El portavoz de Vivienda de Vox defendió también que se "tienen que ir" de España "todos aquellos que están aquí viviendo de ayudas o que no están trabajando, todos aquellos que vienen a imponer costumbres, culturas, hábitos incompatibles con los nuestros, todos aquellos que están delinquiendo". "Todos esos se tienen que ir", aseguró Quero. Estas personas que "no están contribuyendo", prosiguió el diputado de Vox, "van a destensar los precios de la vivienda, la presión sobre las listas de espera, sobre los centros de salud, va a permitir que haya más plazas de guardería para los nuestros" y "que los nuestros puedan vivir mejor".

En la misma línea, el secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, defendió este martes que, si se van de España "todos aquellos que han entrado violentando nuestras fronteras", aquellos que "delinquen" y "todos aquellos que viven de los subsidios", y se evita que "sigan entrando por millares", se producirá una "bajada de la demanda".

Por el contrario, Figaredo alertó de que la demanda "se ha multiplicado exponencialmente" y aseguró que en el último año "ha entrado prácticamente un millón y medio de personas en España". "La demanda se ha multiplicado exponencialmente y la consecuencia necesaria de tener menos vivienda y muchísima más demanda es que tienes unos precios absolutamente disparados", agregó.

Por último, sobre el desahucio de Maricarmen, Figaredo señaló que lo vivido por esta mujer de 87 años es "una situación dramática", pero subrayó que "no nos puede hacer perder la perspectiva porque tenemos un Gobierno que desaloja a Maricarmen de su casa con sus leyes". "Quienes han redactado las leyes que han hecho el alquiler imposible en España son el PSOE, Podemos y Sumar", concluyó.