Sánchez degusta pulpo y percebes entre gritos de "guapo" y "sinvergüenza"

Pedro Sánchez se ha encontrado con aplausos, pero también con abucheos y gritos de "sinvergüenza" y "vete de aquí" durante su visita a la Fiesta del Marisco de El Grove (Pontevedra), donde el presidente del Gobierno ha recorrido las carpas y degustado algunos de los productos de las Rías Bajas.

Según informa EFE, Sánchez ha llegado a las carpas de O Corgo poco antes de las dos de la tarde, acompañado de un amplio dispositivo de seguridad y después de que se revisaran previamente las alcantarillas de la zona.

Al adentrarse entre la multitud congregada en el recinto para la comida popular, el jefe del Ejecutivo ha escuchado tanto muestras de apoyo como de rechazo. Los gritos de "presidente, presidente" y "guapo, guapo" se han mezclado con los de "sinvergüenza" y "vete de aquí".

No puede salir a la calle… Espectacular recibimiento al presidente @sanchezcastejon en la #FestaDoMarisco do Grove Peeeeedro! Peeeeedro! pic.twitter.com/YmYOi54ohs — PSdeG-PSOE Pontevedra (@PsoePontevedra) October 1, 2026

Sánchez ha accedido también a las cocinas, donde ha probado el pulpo directamente en uno de los puestos antes incluso de que estuviera condimentado. Después ha continuado degustando algunos de los productos frescos disponibles en la fiesta.

El alcalde de El Grove, el socialista José Antonio Cacabelos, ha asegurado que al presidente "le encantó" el producto fresco. "Le sorprendió que a una fiesta en octubre viniese tanta gente", ha contado el regidor sobre la reacción de Sánchez.

Durante su visita, el presidente ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el propio Cacabelos.

❌ «Ni se inmuta»: la nula reacción de Sánchez mientras degusta pulpo en Pontevedra entre gritos de «Ceuta no se vende». pic.twitter.com/VLleCWdYTt — okdiario.com (@okdiario) October 1, 2026

Pulpo, percebes y marisco

El recorrido gastronómico de Sánchez no se ha quedado en el pulpo. El presidente también ha probado los percebes recién cocidos, ese conocido como "oro negro" cuyo precio, habitualmente elevado, se dispara en las épocas de mayor consumo y del que se dice que no tiene más depredadores que el hombre y el sargo.

Entre selfies, abrazos, comentarios y algún gesto de contrariedad, Sánchez ha seguido probando productos. Por su recorrido han pasado mejillones, almejas, camarones, navajas, pulpo, berberechos y cigalas, entre otros.

Más de 100.000 visitantes

La visita de Sánchez ha coincidido con el comienzo de la 63ª edición de la Fiesta del Marisco de El Grove, declarada de Interés Turístico Nacional. La celebración ha arrancado el 1 de octubre y se prolongará hasta el próximo día 12.

Quienes acudan durante esos doce días podrán degustar mariscos frescos procedentes de las Rías Bajas. A los productos que ha probado Sánchez se suman otros como nécoras, vieiras y zamburiñas.

Los precios de las raciones oscilan entre los 5,50 y los 21 euros. Aunque la gastronomía y los productos de las rías gallegas constituyen los protagonistas de la cita, la programación incluye también una amplia oferta cultural, musical y deportiva.

La oferta musical contará con conciertos gratuitos de artistas y grupos como Ocean Colour Scene, Sés, Carlos Sadness y Dorian.

Los organizadores estiman que más de 100.000 personas pasarán por El Grove durante los doce días de celebración para degustar los productos ofrecidos en la Fiesta del Marisco.