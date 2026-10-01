La única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, votará a favor del primero de los decretos de Vivienda, el que el Gobierno tiene esperanzas de aprobar gracias a todos sus socios.

Tras una reunión esta misma tarde de la Ejecutiva Nacional, el secretario de Organización, David Toledo, ha confirmado el voto a favor ante la prensa entre quejas por las prisas del Ejecutivo y ha sacado pecho "del modo canario de hacer política, de acuerdos que beneficien a la gente".

Toledo ha señalado que votarán en contra del segundo decreto, que recoge la indemnización al inquilino al romper el contrato, porque a su juicio es "un auténtico desastre" y acarrearía "una inseguridad jurídica total", además de sacar del mercado "cientos de miles de pisos".

Pero sí apoyarán el primero aunque vean "muchísimas cosas que mejorar". Tras insistir en la crítica al Ejecutivo por la "improvisación en un tema tan trascendental", ha explicado que han pedido al Gobierno que se tramite como proyecto de ley para poder incluir enmiendas –"tenemos muchas encima de la mesa", ha dicho–.

Entre esas mejoras que quieren incluir está que el silencio administrativo durante más de seis meses en la espera de licencias sea favorable y que se mencione en él "la singularidad de Canarias". También reclaman "la limitación de compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes".

Con el voto de Valido y el sí ya confirmado del PNV entre críticas a las medidas que contribuirá a apoyar, al Ejecutivo le bastaría la abstención de Junts para sacar el decreto adelante. Desde el partido de Carles Puigdemont no se ha avanzado cuál será su decisión, que será adoptada en las próximas horas, aunque distintas afirmaciones apuntan que se inclinarían hacia el no.

Desde el partido, sólo han adelantado públicamente que observan el texto con "preocupación" y han avanzado, como los otros dos partidos, el rechazo al segundo decreto ley.