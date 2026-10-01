Cuesta señala la "instrumentalización" de la acampada de Sol: "El Sindicato de Inquilinas es el nuevo Podemos"

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de este jueves en La Noche de Cuesta, de esRadio, en la acampada de la Puerta del Sol y en los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno tras el caso de Maricarmen. El director del programa sostiene que las movilizaciones están siendo utilizadas políticamente por Pedro Sánchez y acusa al Ejecutivo de promover unas medidas que, a su juicio, terminarán perjudicando a los propietarios y reduciendo todavía más la oferta de alquiler.

Cuesta ha comenzado cuestionando que el caso de Maricarmen pueda presentarse como paradigma de vulnerabilidad. Según ha explicado, la mujer residía en una vivienda de 92 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Madrid y abonaba 172 euros mensuales por el alquiler, al margen de otros conceptos asociados al inmueble. "Mari Carmen de vulnerable no tiene nada", ha afirmado antes de sostener que durante años había contado con ingresos y posteriormente con una pensión. "Pagando 172 euros por una casa se puede ahorrar", ha añadido.

El periodista considera que el Gobierno ha utilizado inicialmente el caso de la anciana para justificar los nuevos decretos y que ahora esa función la cumple la acampada instalada en Sol. En este punto ha situado en el centro de sus críticas al Sindicato de Inquilinas, organización que respalda la convalidación de los decretos aunque los considera insuficientes.

Cuesta ha relacionado además al sindicato con una red de organizaciones que, según la información citada durante el editorial, habría recibido 3,7 millones de euros procedentes de administraciones socialistas. También ha aludido a la cesión de un espacio en el antiguo edificio de Tabacalera y ha contrapuesto ese uso al reclamado por el Ayuntamiento de Madrid para vivienda asequible. A partir de estos elementos, el periodista ha cuestionado la independencia de la organización y ha acusado al Ejecutivo de "regar" a los colectivos que posteriormente respaldan sus políticas.

La acampada de Sol

Para Cuesta, la protesta ha dejado de tener como objetivo fundamental el problema de la vivienda y se ha convertido en una herramienta política contra el PP, especialmente contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Durante su intervención ha recordado los incidentes registrados alrededor de la acampada y ha mencionado agresiones a periodistas, daños a material de grabación, pintadas y amenazas.

"Si no crees en el Estado de Derecho, ¿cómo vas a creer en la libertad de prensa?", se ha preguntado después de denunciar los ataques sufridos por profesionales de la información. A partir de ahí, ha definido la acampada como "un ariete", "un arma arrojadiza" y "una bola de fuego" que, en su opinión, el Gobierno pretende utilizar contra la derecha.

El director de La Noche de Cuesta también ha hecho referencia a las imágenes de bolsas con adoquines en la concentración y ha ironizado sobre el hecho de que algunas fueran de Mercadona. Posteriormente ha contrapuesto estos episodios con las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha definido la protesta como "absolutamente pacífica".

Cuesta ha respondido enumerando imágenes y episodios que, según ha señalado, se han producido durante las protestas: "Machetes fabricados por la gente que está ahí, cuchillos elaborados por ellos, bolsas enteras con adoquines, golpear a periodistas, arrebatarles las cámaras". También ha citado las pintadas contra Ayuso, la vandalización del oso y el madroño y la aparición de un ataúd con una representación de la presidenta madrileña.

El periodista sostiene que la actuación de la Delegación del Gobierno evidencia un trato diferente hacia la protesta. En concreto, ha comparado la ausencia de una intervención policial para desalojar la acampada con la identificación de personas en una carpa informativa del PP en Vallecas. La legalidad de la propia acampada ha sido objeto de controversia y el delegado del Gobierno ha sido denunciado por permitirla.

El papel de Sánchez

Cuesta ha utilizado también unas declaraciones de Pedro Sánchez para apuntalar su tesis. El presidente del Gobierno ha defendido que las movilizaciones han obligado a actuar al Ejecutivo y ha emplazado a los grupos parlamentarios a posicionarse en la votación de los decretos.

"La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está", ha afirmado Sánchez en el fragmento reproducido durante el programa. "Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie", ha añadido.

Cuesta rechaza esa interpretación y sostiene que el Gobierno está utilizando las protestas para dirigir el descontento contra el PP. Según su análisis, el objetivo sería generar polarización política y desplazar el debate público desde otros asuntos hacia la vivienda.

En este contexto también ha abordado la posición de Podemos, que ha anunciado su respaldo a los decretos pese a considerarlos insuficientes. El periodista ha reproducido unas declaraciones en las que se califican las medidas de "migajas" y ha cuestionado que, pese a esa valoración, el partido termine facilitando su aprobación. El Sindicato de Inquilinas ha pedido a los grupos que respalden las normas, aunque ha advertido de que estas no suponen el final de sus reivindicaciones.

Cuesta ha extendido sus críticas a las negociaciones con los socios parlamentarios del Gobierno y ha mencionado los movimientos de EH Bildu y Junts ante la votación. A su juicio, la posición de estos partidos debe interpretarse dentro de la necesidad de Sánchez de reunir los apoyos necesarios para mantener su mayoría parlamentaria.

Las consecuencias para el mercado

La segunda parte del editorial ha estado dedicada al contenido de las medidas y a sus posibles efectos sobre el mercado inmobiliario. Cuesta considera que los decretos aumentan la inseguridad jurídica de los propietarios y pueden provocar que más viviendas desaparezcan del mercado del alquiler.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno figuran mayores restricciones para los propietarios, obstáculos adicionales para recuperar determinados inmuebles y una ampliación de las protecciones de los inquilinos.

Cuesta ha vinculado la situación actual del mercado a las políticas de vivienda desarrolladas durante los gobiernos de Sánchez. Entre otros aspectos, ha criticado la carga fiscal, las limitaciones sobre el suelo destinado a promociones y las normas de protección frente a los desahucios. Según su planteamiento, estas políticas encarecen las promociones y reducen la oferta disponible.

El periodista sostiene que el resultado es un cuello de botella: menos viviendas disponibles frente a una demanda que continúa siendo elevada. "¿Y qué ocurre al marcharse la vivienda del mercado inmobiliario? Pues que el precio se dispara", ha resumido. Su tesis es que una mayor oferta permitiría reducir la competencia entre potenciales compradores e inquilinos y, con ello, contener los precios.

Cuesta ha defendido como alternativa una política destinada a incrementar de manera masiva la construcción, abaratar los costes asociados y reducir la fiscalidad sobre la vivienda. Considera que aumentar el parque disponible es la principal vía para facilitar el acceso a quienes cuentan con ingresos más bajos.

"El nuevo Podemos"

El director de La Noche de Cuesta ha concluido vinculando los intereses políticos que atribuye al Gobierno con los del Sindicato de Inquilinas. Según su interpretación, Sánchez obtiene un nuevo foco de movilización social y el sindicato refuerza su protagonismo cuanto mayores sean las dificultades para acceder a una vivienda.

"Ellos viven de la imposibilidad de acceso a la vivienda", ha llegado a afirmar sobre la organización, a la que acusa de beneficiarse políticamente de la continuidad del problema. Cuesta sostiene que las subvenciones y la cesión de espacios públicos completarían esa relación de intereses que denuncia durante su editorial.

En este sentido, ha presentado al Sindicato de Inquilinas como el relevo de otras organizaciones de la izquierda que anteriormente canalizaron la protesta social. "El Sindicato de Inquilinas es el nuevo Podemos. El Sindicato de Inquilinas es el nuevo Sumar", ha sentenciado.

Cuesta considera que, incluso en el supuesto de que los decretos no superen la votación en el Congreso, el daño sobre la confianza de los propietarios ya estaría hecho, porque la posibilidad de que vuelvan a plantearse medidas semejantes puede desincentivar la salida de nuevas viviendas al mercado del alquiler.

El periodista ha cerrado el editorial asegurando que las medidas perjudicarán especialmente a quienes tienen más dificultades económicas para acceder a una casa. Frente a las restricciones que plantea el Gobierno, ha reclamado más oferta y seguridad jurídica: "Todos los que respaldan esta acampada, que lo sepan, son cómplices del destrozo a la gente más vulnerable".