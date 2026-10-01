Daniel Portero denuncia la vandalización del homenaje a las víctimas de ETA cerca de la acampada de Sol

El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha presentado una denuncia para que se investiguen los posibles delitos que rodean a la vandalización del homenaje a las víctimas de la banda terrorista ETA cerca de Sol, dónde numerosas personas se encuentran acampadas por el desahucio de Maricarmen.

"Que se investigue la posible comisión de delitos de daños, amenazas, delitos contra el orden público, grupo o, en su caso, organización criminal, así como cualquier otro delito que resulte de la investigación", señala la denuncia remitida al Juzgado y a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, Portero también pide "que se investigue especialmente la posible conexión entre los diferentes hechos y la eventual actuación coordinada de sus autores. Que se adopten las medidas necesarias para asegurar las grabaciones de videovigilancia y demás pruebas susceptibles de desaparición".

De esta manera, el denunciante explica que la inscripción se habría realizado en un elemento que está destinado a las víctimas del terrorismo "alterando su apariencia y menoscabando su finalidad memorial". En el monumento se puede leer la inscrito: "Aki se torturaba a gente".

No obstante, la denuncia tambien precisa que en la estatua del Oso y el Madroño situada en la Puerta del Sol de Madrid también se han realizado "pintadas". "Entre las expresiones y representaciones realizadas existen mensajes que, por su contenido, contexto y eventual destinatario, podrían presentar carácter intimidatorio o amenazante respecto de determinadas personas", explica.

Otro de los aspectos que menciona la denuncia son las representaciones de políticos "mediante imágenes de contenido violento en las que aparecen representadas agresiones contra sus cabezas o cuerpos". En concreto estas representaciones estarían dirigidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida. De esta manera, Portero entiende que los hechos descritos no parecen corresponderse con un acto aislado y por ello pide que se investigue la eventual coordinación para su realización.

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