Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre sin el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no acompañará a los Reyes. La noticia ha encendido a organizaciones radicales de Marruecos, que tachan de "provocación" esta visita a "las dos ciudades marroquíes ocupadas" y que puede tensar las relaciones diplomáticas entre el régimen de Mohamed VI y el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta visita será la primera de un monarca español a ambas ciudades desde la visita del anterior rey, Juan Carlos, en el año 2007, que provocó entonces una crisis diplomática entre Marruecos y España y dio lugar a movilizaciones de protesta entre los marroquíes.

Este anuncio ha sido mal recibido por Yahya Yahya, presidente del Comité para la Reivindicación de la Liberación de Ceuta y Melilla, que ha condenado la "visita vergonzosa" y subraya que se trata de una acción "provocadora" que escala el conflicto por parte de España.

Este líder ya había aparecido hace unos días en un vídeo publicado por Hespress frente a la sede del Consulado General de España en Nador, advirtiendo de la visita del monarca español y de sus consecuencias. En él insistía en el compromiso de los marroquíes con la defensa de su integridad territorial, hasta el punto de afirmar que, si fuera necesario, habría que "derramar la última gota de sangre" para conseguirlo.

El presidente del movimiento llama a los marroquíes a organizar movilizaciones pacíficas contra la visita de los Reyes, especialmente en las zonas próximas a Ceuta y Melilla. Yahya Yahya pidió que estas protestas se desarrollen ante las autoridades españolas y en distintos puntos de presencia española en Marruecos, desde Saïdia hasta Tánger, desde ahora y hasta la visita prevista para el 13 y 14 de octubre.