El ex alto cargo chavista que se alió con las cloacas del PSOE consiguió la nacionalidad con la Ley de Nietos

El exviceministro de Energía de la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, recibió la nacionalidad española en 2024 gracias a la conocida como Ley de Nietos después de haberle sido denegada por los cauces habituales a causa de su implicación en el caso Duro Felguera.

El ex alto cargo del régimen venezolano habría pedido a las cloacas del PSOE que intercedieran en su favor. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó mensajes de la fontanera socialista en los que pedía al que fuera secretario de Organización socialista Santos Cerdán que hablara con "Félix" a este respecto, en supuesta alusión a Félix Bolaños, ministro de Justicia. A cambio de esta intermediación, Nervis Villalobos habría conseguido contactar con Miriam Serrano, demandante del fiscal anticorrupción José Grinda al que la cloaca del PSOE quiso desprestigiar. Miriam denunció y posteriormente fue supuestamente enchufada en una empresa pública de Jaén con la intermediación del ex número dos de Cerdán, Juanfran Serrano.

Según un oficio de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio de Justicia concedió finalmente la nacionalidad a Villalobos en el marco de la Ley de Nietos; después de la intermediación de la cloaca del PSOE y del interés mostrado anteriormente por la directora de Seguridad Jurídica del Ministerio, Sofía Puente; hermana del ahora ministro de Transportes.

Se trata de una resolución interceptada durante el registro del Ministerio de Félix Bolaños, en la que se recoge la aprobación del derecho a "la nacionalidad española de origen en virtud de la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso entablado por la persona interesada, contra el acuerdo de la persona encargada del Registro Civil Central". Es decir, la ley 20/2022 se refiere a la disposición de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y cuya instrucción realizada por Sofía Puente se encuentra bajo investigación por haber ampliado el espectro de los beneficiarios de la norma.

De hecho, la resolución recoge que la petición fue denegada en un principio por parte del Ministerio de Justicia "por no haber quedado establecido que el solicitante cumpliera los requisitos legales exigidos, en particular en lo que se refiere a la acreditación de la pérdida de la nacionalidad española de su padre/madre, abuelo/a como consecuencia del exilio".

Sin embargo, sí que estimó un recurso de Villalobos en el que este, según el mismo documento, acreditaba tener ascendientes españoles que habían perdido la nacionalidad. "La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar el auto apelado declarando el derecho del interesado a optar a la nacionalidad española de origen por la aplicación del párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática", explica el documento del Ministerio.

El exviceministro de Energía de Chávez

No acredita las fechas de exilio

En el documento en ningún momento se menciona que Villalobos hubiese acreditado que su familiar del que es descendiente hubiese salido de España entre el 18 de julio de 1936 al 31 de diciembre de 1955; fechas contempladas por la instrucción de Sofía Puente.

De hecho, la investigación —y por lo que se encuentra como querellada la hermana del ministro en los Juzgados de Plaza de Castilla— sobre la Ley de Nietos se centra en si la instrucción vulneró la voluntad del legislador, ya que lo que se votó en el Congreso es que solo se pudieran acoger a este derecho los hijos o nietos de exiliados de la Guerra Civil y los primeros años del Franquismo. La instrucción de Sofía Puente habría aumentado estos derechos a todo aquel que descendiera de un español que salió del país en las mencionadas fechas, independientemente de si fue represaliado por el Régimen o no.