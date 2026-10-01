El exjefe de gabinete del delegado de Gobierno de Ceuta se ratifica ante la juez Tardón y aporta mensajes y llamadas

El exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, se ha ratificado en su carta de dimisión, en la que confirmaba que sí hubo avisos y que llegaron al Gobierno, ante la juez María Tardón. También ha otorgado la información que tenía en su teléfono móvil al respecto de la invasión a la causa como mensajes y el registro de llamadas.

Las declaraciones de este jueves se han producido después de la testifical del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que precisó que "la figura del delegado del Gobierno es decisiva". Sanz ha comparecido esta mañana como testigo tras su dimisión y después de que se conociese que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que mantuvo una conversación telefónica con un agente del servicio de inteligencia un día antes de la invasión.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Sanz ha aportado información de sus comunicaciones, al menos, con el exdelegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y con los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su testimonio es clave para conocer la información que manejaba Pérez Triano, representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad autónoma durante la invasión.

En su carta de dimisión, el que fuera jefe de gabinete resaltaba que existía una "evidente incompatibilidad" entre su versión y la de Pérez Triano, motivo que, además de cuestiones personales, le llevó a tomar la decisión de abandonar su puesto en la Delegación del Gobierno: "La evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI, el día 29 de julio fue transmitida por mi personal propio delegado, ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

En este sentido, las fuentes consultadas apuntan a que Gonzalo Sanz ha ahondado en la información que le hizo llegar a Pérez Triano, que en público ha asegurado que no recibió información por su parte. El análisis de la información entregada por Sanz podría determinar las siguientes actuaciones de la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3.

Vivas trató de contactar con Moncloa

El presidente ceutí relató ante la juez María Tardón que tres días previos a la invasión masiva de la ciudad ya trató de alertar al Gobierno central. El día 27 de julio Vivas intentó contactar con el presidente del Gobierno para informarle de la gravedad de la situación en la frontera. No consiguió hablar con él y fue despachado por el Gabinete de Presidencia.

Los días siguientes las llamadas continuaron y logró contactar con dos ministros. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le trasladó que Marruecos estaba colaborando con las oleadas y que se estaba intentando frenar la entrada en España. Un día más tarde Vivas mantuvo una conversación con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para plantear la posibilidad de desplegar al Ejército en Ceuta. Robles se mostró dispuesta aunque precisó que la propuesta debería ser analizada.