El fiscal González contradice a su jefa y asegura que la Audiencia Nacional sí puede investigar a Julio Iglesias

El fiscal González Mota ha emitido un informe contrario al que ya dictó su superiora, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez, y ha informado a favor de la competencia del órgano judicial para admitir a trámite e investigar —si es que se considera que hay indicios— la demanda que acusaba a Julio Igledias de abuso sexual, explotación laboral y trata de seres humanos.

El pasado mes de enero, la Audiencia Nacional recibió una demanda por parte de dos extrabajadoras del cantante español en la que lo acusaban de un supuesto maltrato mientras que trabajaban en su casa. Las demandantes apuntaban a un trato vejatorio y machista por parte del cantante; pero la demanda no se llegó a estudiar porque la Audiencia Nacional la archivó de plano al entender que no tenía competencias para estudiarla.

Según han confirmado fuentes fiscales a Libertad Digital, González Mota ha informado ahora a favor de la competencia en un informe que tiene que ser revisado por un superior. Tanto Durántez como su otro superior, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso —encargado del caso de la invasión de Ceuta—, se han abstenido del caso. Por ello, el informe ha sido trasladado a la fiscal de Trata, encargada ahora de visar las actuaciones de González Mota.

Durántez y Alonso se han abstenido debido a la denuncia que la defensa de Julio Iglesias interpuso contra ellos por negarse a ofrecerle la información que se recogía en la demanda contra él. Los mencionados fiscales se negaban aludiendo a la protección de los datos personales de las demandantes.

Finalmente, esta disputa judicial se saldó a favor de Iglesias, ya que la titular del Juzgado Central de Instancia en la sección de lo Contencioso-Administrativo número 5, Emilia Peraile Martínez, obligó al Ministerio Público a remitirle toda la información que obraba en la causa, a excepción de la información al respecto de las denunciantes.

El caso se encuentra ahora en manos de la fiscal de Trata, de la que dependerá si el Ministerio Público informa a favor de la competencia de la Audiencia Nacional y, si esta opinión es confirmada por un magistrado, la demanda contra Julio Iglesias puede ser admitida e investigada. Cabe recordar que solamente será investigada formalmente no solo si se admite la competencia de la Audiencia Nacional, sino que las autoridades judiciales también deben advertir indicios suficientes de delito como para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Su disputa con Yolanda Díaz

Julio Iglesias también ha sido informado esta semana con respecto a otro caso, en el que demandaba a la ministra Yolanda Díaz por presuntas calumnias contra él. El Tribunal Supremo no entró a valorar el fondo del caso porque argumentó que no tiene competencia para llevar el caso, ya que la ministra hizo esas declaraciones fuera del ejercicio de su cargo público.

El cantante exigía a Yolanda Díaz una indemnización de 50.000 euros por una posible intromisión en su derecho al honor después de que la ministra diese credibilidad a la demanda de sus extrabajadoras. Yolanda Díaz dijo en la red social Bluesky que las trabajadoras de Julio Iglesias se encontraban en "una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", lo que para el cantante suponía un claro prejuicio de culpabilidad.

Esta resolución del Supremo se da sin perjuicio de que el cantante pueda volver a presentar una demanda contra ella en el Tribunal de Instancia que corresponda.