El Gobierno de Sánchez incumple hasta en 30 ocasiones con la normativa de la Unión Europea

Bruselas mantiene su lupa sobre nuestro país a causa de la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Desde que el presidente del Gobierno llegara al poder en junio de 2018, la Unión Europea ha denunciado a su ejecutiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta en 30 ocasiones por incumplir con diferentes normativas contrarias al derecho europeo.

Según los datos oficiales recogidos por Libertad Digital, de esos 30 procedimientos de infracción, ya hay 9 sentencias condenatorias a España. Algunas incluso con multas millonarias. Una de las denuncias se trata además de un incumplimiento de un procedimiento anterior a la llegada de Sánchez, pero que debió cumplir ya que su sentencia se decretó en 2022. Además, esta en amenaza de sumar uno nuevo si no lo cumple en dos meses. Los 19 casos restantes se encuentran en proceso.

La última denuncia de la Comisión Europea se ha producido esta mañana. El órgano ejecutivo ha trasladado al TJUE una nueva queja formal, porque, afirma, que España no cumple con la legislación europea por su régimen de responsabilidad patrimonial. Aunque bien es cierto que se trata de una denuncia emitida en 2015 (cuando gobernaba Mariano Rajoy). No obstante, su sentencia se fijó en 2022, con Sánchez en La Moncloa. En 2025, Europa volvió a abrir expediente porque el Gobierno no había cumplido con dicha sentencia comunitaria.

Ahora, si la justicia europea coincide con el diagnóstico de Bruselas y determina que España no ha cumplido con lo que le exigía, puede imponer una multa de pago único, una sanción diaria o ambas.

El problema no acaba desgraciadamente aquí. Si se produce un cambio de Gobierno en 2027 tras la celebración de las elecciones generales, el sucesor de Pedro Sánchez podría enfrentarse a otras 19 sentencias, más los futuros incumplimientos que pueda seguir produciendo la ejecutiva central.

2026, récord de denuncias al TJUE

Si analizamos el recorrido desde el 2 de junio de 2018, fecha en la entró Pedro Sánchez a ser el inquilino de La Moncloa, hasta la fecha en que se termina esta investigación, 1 de octubre de 2026, la evolución de denuncias registradas en el TJUE contra España ha ido in crescendo:

2018: 0 denuncias.

0 denuncias. 2019: 4 denuncias.

4 denuncias. 2020: 2 denuncias.

2 denuncias. 2021: 0 denuncias.

0 denuncias. 2022: 2 denuncias.

2 denuncias. 2023: 1 denuncia.

1 denuncia. 2024: 5 denuncias.

5 denuncias. 2025: 6 denuncias.

6 denuncias. 2026: 10 denuncias.

Durante el primer año bien es cierto que se registró una denuncia de la Comisión el 18 de julio, poco más de un mes después de la llegada de Sánchez al poder. No obstante, esa denuncia sobre un incumplimiento de la primera Directiva europea de ciberseguridad, la NIS1 (Directiva 2016/1148), llegó por un incumplimiento del gobierno de Rajoy en mayo de ese período.

La primera denuncia oficial con Sánchez al mando de la ejecutiva nacional fue en septiembre de 2019, cuando llevaron a la justicia europea el incumplimiento de la Directiva 2016/680, relativa a la protección de datos personales tratados por las autoridades policiales y judiciales para prevenir, investigar y perseguir delitos. Europa ya avisó incluso un año antes de que según la legislación española se podía producir dicho incumplimiento (procedimiento el organismo comunitario). El 25 de febrero de 2021 se emitió la sentencia en contra de España y el Tribunal impuso a España 15 millones de euros de suma a tanto alzado + 89.000 euros diarios hasta que cumpliera.

No obstante, 2026 ha roto todos los registros de denuncias recibidas al buzón del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En tres años se pasó de un solo procedimiento de infracción a 10. La última, la registrada hoy. Curiosamente, la actualización de la NIS1 que incumplió Mariano Rajoy en 2018, mencionada anteriormente, también la incumplió Sánchez. Fue el 8 de julio de 2026.

Sánchez golea a Rajoy

Si hacemos la comparación entre las dos legislaturas de Mariano Rajoy y las dos de Pedro Sánchez, el actual ocupante de La Moncloa es quien gana. Y, además, lo hace por goleada. Durante la época del líder del PP y según los datos registrados en los archivos de la Unión Europea, la Comisión solo denunció en 5 ocasiones. Todas ellas, menos una, fueron resueltas por el Tribunal con sentencias condenatorias.

Es más, tan solo una sentencia bastó para superar el monte económico que España tuvo que pagar a la UE con Rajoy en La Moncloa. El Gobierno de PP fue sentenciado con 3 millones de euros por una denuncia contra el sistema español de gestión de los trabajadores de la estiba, que obligaba a las empresas a participar en las SAGEP y limitaba la posibilidad de contratar libremente trabajadores.

El resto de denuncias fueron por problemas la Directiva 2014/17/UE sobre crédito hipotecario, cuyo plazo vencía el 21 de marzo de 2016 (aunque no acabó en condena); otra por la situación de numerosos vertederos, entre ellos varios situados en Canarias, Andalucía y Baleares; una relacionada con la exigencia de número mínimo de vehículos para obtener una autorización de transporte público; y, la última, por no haber transpuesto a tiempo la normativa europea que establecía mecanismos para comunicar a las autoridades posibles infracciones de las normas de abuso de mercado.

Listado de sentencias

C-384/19 — Inundaciones en Canarias / Sentencia: 2 de abril de 2020 / Resultado: condena a España

Bruselas llevó a España ante el TJUE por no haber cumplido correctamente las obligaciones de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación. El problema afectaba a las demarcaciones hidrográficas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

El Tribunal declaró que España había incumplido sus obligaciones relativas a los planes de gestión del riesgo de inundación, incluida su elaboración, consulta pública y comunicación a la Comisión.

C-347/19 — Eficiencia energética / Sentencia: 10 de diciembre de 2020 / Resultado: condena a España

La Comisión denunció que España no había adoptado las medidas necesarias para cumplir la Directiva 2012/27/UE en materia de eficiencia energética. Concretamente, se trataba de la obligación de instalar dispositivos individuales de medición del consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente en determinados edificios.

El TJUE declaró que España había incumplido el artículo 9.3 de la directiva.

C-658/19 — Protección de datos en investigaciones penales / Sentencia: 25 de febrero de 2021 / Resultado: condena + sanción económica

Este es uno de los casos más importantes del listado. España no había transpuesto a tiempo la Directiva 2016/680, relativa a la protección de datos personales utilizados por las autoridades para prevenir, investigar y perseguir delitos. Aquí, además de declarar el incumplimiento, el TJUE impuso: 15 millones de euros de suma a tanto alzado + 89.000 euros diarios mientras persistiera el incumplimiento.

C-384/22 — Protección frente a radiaciones ionizantes / Sentencia: 7 de septiembre de 2023 / Resultado: condena a España

España no había incorporado completamente a su legislación la Directiva 2013/59/Euratom, que establece normas básicas de seguridad para proteger a las personas frente a los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. La fecha límite para la transposición había sido el 6 de febrero de 2018, pero la Comisión llevó el asunto al TJUE en junio de 2022 al considerar que España seguía sin haber cumplido completamente sus obligaciones. El Tribunal declaró el incumplimiento.

C-576/22 — Contaminación por nitratos / Sentencia: 14 de marzo de 2024 / Resultado: incumplimiento parcial

Este es el asunto de los nitratos procedentes de la agricultura. La Comisión reprochó a España varios incumplimientos de la Directiva 91/676: no haber designado correctamente determinadas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos; no haber establecido determinadas medidas obligatorias en los programas de actuación; y no haber adoptado determinadas medidas adicionales o reforzadas.

El TJUE dio la razón a la Comisión en varias cuestiones, pero no en todas. Este es además el expediente que posteriormente ha generado actuaciones de Bruselas para comprobar el cumplimiento de la sentencia.

C-331/24 — Planes hidrológicos y de inundaciones de Canarias / Sentencia: 10 de julio de 2025 / Resultado: condena a España

Afectaba a las demarcaciones hidrográficas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. España no había: revisado y actualizado determinados planes hidrológicos de cuenca dentro del plazo; remitido esos planes a la Comisión; revisado y actualizado los planes de gestión del riesgo de inundación; ni puesto estos últimos a disposición de la Comisión. El TJUE declaró incumplidas las obligaciones derivadas tanto de la Directiva Marco del Agua como de la Directiva de Inundaciones.

C-70/24 — Conciliación de vida laboral y familiar / Sentencia: 1 de agosto de 2025 / Resultado: condena + sanción económica

España no había transpuesto completamente la Directiva 2019/1158, sobre conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores. El TJUE declaró que España había persistido en el incumplimiento y, al amparo del artículo 260.3 TFUE, impuso: 6.832.000 euros de suma a tanto alzado y 19.700 euros diarios desde la sentencia hasta que se pusiera fin al incumplimiento, si este persistía en ese momento.

C-433/23 — Aguas residuales urbanas / Sentencia: 18 de diciembre de 2025 / Resultado: incumplimiento parcial

Este es un caso interesante porque no fue una victoria completa de la Comisión, pero sí hubo una declaración de incumplimiento. El asunto afectaba al cumplimiento de la Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. El Tribunal declaró que España incumplía sus obligaciones en relación con numerosas aglomeraciones: por falta de sistemas adecuados de recogida, por falta de tratamiento secundario, por falta de tratamiento más riguroso en determinadas zonas sensibles y por deficiencias en el control de los vertidos.