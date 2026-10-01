El PNV anuncia que votará "de forma crítica" a favor del decreto de Vivienda

El Partido Nacionalista Vasco votará de forma "crítica" a favor del decreto de vivienda impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez . La formación separatista considera que el texto del principal decreto es "un parche puntual, con muchas carencias" y pone en duda que las medidas del decreto principal vayan a solucionar realmente el problema de la vivienda. Sin embargo, admiten que con este decreto de vivienda se intenta "proteger a las personas vulnerables y mejorar la situación de los pequeños propietarios, que es de quien depende, en gran medida, el mercado del alquiler".

Tras un análisis exhaustivo del texto, la formación jeltzale encuentra "importantes carencias" en el mismo y considera que es un "parche que no va a dar solución a un problema que viene de largo". Los independentistas vascos censuran al Gobierno de Pedro Sánchez por "legislar en caliente en una materia tan importante como la vivienda" y denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede pretender solucionar en dos días lo que no ha resuelto en 8 años" y denuncia que se "legisle en caliente en una materia tan seria como la vivienda".

En paralelo, los diputados vascos han anunciado que votarán en contra del decreto separado que apunta a la renovación automática de los contratos porque a juicio de los separatistas, "supone un ataque al pequeño propietario y retraerá la oferta, que en del País Vasco depende de estos en más de un 90%".