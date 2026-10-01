Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la actualidad.

El Gobierno calienta las calles

Mañana se votan en el Congreso de los Diputados los decretos sobre Vivienda que llevan a El Mundo a acusar al presidente del Gobierno de "apuntillar a los caseros" al depositar sobre los pequeños propietarios, los caseros, "las medidas para prorrogar contratos o congelar rentas", entre ellas, la obligación de pagar doce mensualidades al inquilino si rescinde el contrato. A veinticuatro horas de la votación, Pedro Sánchez se muestra optimista ante la posibilidad de que salgan adelante, pero, por si acaso, ha decidido pasar a la acción y presionar a los socios indecisos y a la oposición.

Ayer lo adelantaba Vozpópuli y hoy insiste en ello La Razón: "Moncloa agita a los acampados de Sol para que rodeen el Congreso". Ferraz quiere ruido, ve bien que mañana cerquen el Parlamento buscando un golpe de efecto que le permitiría reconciliarse con la izquierda y presionar a PP y Vox y, cómo no, a Junts para que voten a favor de la convalidación de las medidas. El partido de Puigdemont, como Podemos, se debate, como dice El País, entre la presión de la calle y su electorado, mientras que el equipo de Sánchez se burla de las dos formaciones y les acusa de hacer "teatro performativo". La seguridad del Ejecutivo contrasta con la información que maneja Okdiario sobre los separatistas catalanes. Aseguran que sus diputados se van a oponer a la convalidación de los decretos porque el Gobierno solo ha incluido "cuatro pinceladas" del documento que enviaron. Un informe, dice El Confidencial, que califica varias veces como "trágala" el decreto del PSOE y señala hasta diez motivos para rechazar la iniciativa.

Al tiempo que alientan un "rodea el Congreso 2.0", crecen las sospechas acerca de quién está detrás de los manifestantes. Ayer se concentraron ante la sede nacional del PP y, ya por la noche, proyectaron fotografías de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en la sede del gobierno regional, responsabilizándolos de la crisis de la vivienda. Cada día que pasa parece más evidente que nada de esto es casual y que Maricarmen fue solo una excusa para activar la maquinaria del miedo. La estrategia sería idéntica a la de 2023, en vísperas de las generales. Y hoy Vozpópuli asegura que Ferraz tiene marcado en el calendario el domingo 29 de noviembre por si decaen los decretos.

¿Está Sánchez calentando las calles para ir a elecciones en noviembre? 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/NiXhG9RxXe — esRadio (@esRadio) October 1, 2026

El Rey podría ir a Ceuta en menos de dos semanas

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró ayer en calidad de testigo ante la juez María Tardón coincidiendo con el día en que se cumplían dos meses de la invasión. En la Audiencia Nacional, el dirigente popular ratificó el silencio de Moncloa ante sus advertencias en los días previos a la invasión. Vivas repitió ante la magistrada que su equipo se puso en contacto con Moncloa hasta en diez ocasiones y que solo recibieron respuesta a tres llamadas. Tras trascender el contenido de la declaración del presidente ceutí, el Gobierno quiso dejarle por mentiroso negando los intentos de contacto. Sin embargo, una oportuna filtración del listado de llamadas de su jefe de gabinete confirma que hubo una decena de llamadas entre este y el director de la oficina del presidente, y que Diego Rubio únicamente atendió a tres comunicaciones: dos el 27 de julio y una el día de la invasión, cuando ya entraban por miles. Esta secuencia, dice ABC, demostraría que el Ejecutivo podría haber incurrido en un delito de omisión ante una petición de auxilio.

Hoy están citados en la Audiencia Nacional el exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y el jefe de la Policía Local de Ceuta. Ambos deberán explicar a Tardón su versión sobre lo que sucedió en los días previos a la invasión. Los ceutíes exigen justicia y apoyo institucional, incluida la prometida visita de los Reyes a la ciudad. Un viaje que, según Okdiario, podría producirse la semana del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional.

Los pucherazos de Sánchez

PSOE y Sumar han impuesto su rodillo parlamentario dando trámite a la "enmienda intrusa" que busca salvar la Ley de Nietos. La Mesa de Educación, con mayoría de izquierdas, ha admitido la modificación pese al informe en contra de los letrados del Congreso por la falta absoluta de conexión con la ley que pretenden modificar. Lo explica Maite Loureiro en LD, donde también recuerda que la jurisprudencia del TC impide maniobras como esta. Pero si Pumpido da luz verde a las pretensiones del Gobierno se reactivará la posibilidad del pucherazo electoral. Un amaño que sería mucho más grave y con consecuencias más relevantes que el que se vivió en Ferraz hace hoy diez años. Ya ha pasado una década del dramático Comité Federal del PSOE que acabó con la dimisión de Sánchez. Escribe sobre ello Lucía Méndez en El Mundo y señala que aquel día los socialistas le convirtieron en víctima hasta el punto de que, en contra de lo que pensaban, su defenestración fue "el fin del principio" y no el principio del fin.

Susto en Israel en vísperas del 7 de octubre

El País titula a cuatro columnas: "Un vuelo de Israel roza la catástrofe tras acuchillar un piloto a otro". La intención del agresor, de origen omaní, era matar al capitán y estrellar el aparato que cubría ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. La tripulación y algunos pasajeros evitaron que hoy los periódicos de todo el mundo lleven en sus portadas la noticia que nadie querría contar y a solo una semana de que se cumplan tres años de los atentados del 7 de octubre.

Benjamín Netanyahu ha calificado el suceso de ataque yihadista y, tal y como recoge el Jerusalem Post, abre la puerta a la implicación de Irán en el atentado frustrado. Sin embargo, otro diario israelí, Haaretz, pone en duda, de nuevo, la actuación del primer ministro. Le acusan de intentar sacar provecho político, pero, dicen, se incrimina a sí mismo en el proceso porque: "Si el primer ministro realmente tenía conocimiento previo de la amenaza, como afirman él y sus portavoces, surge la duda de por qué no actuó". Solo recordar que el incidente se ha producido solo una semana antes de que se cumpla el tercer aniversario del 1-O.