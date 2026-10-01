Felipe VI defiende la unidad iberoamericana ante una geopolítica "compleja y variable"

Felipe VI ha presidido en el Congreso de los Diputados la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebra en Madrid los días 1 y 2 de octubre. Se trata de un encuentro que reúne a parlamentarios iberoamericanos para abordar los retos de la IA, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria

Tras el discurso inaugural de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a continuación, ha tomado la palabra el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

La inauguración ha terminado con la intervención del Rey, que ha animado a los países iberoamericanos a unir "fuerzas sin perder la autonomía e iniciativa de cada uno" ante los desafíos de la geopolítica "compleja y variable" en el "tiempo que vivimos". "Tenemos ahora la enorme responsabilidad de seguir avanzando, de no detenernos, ni mucho menos retroceder", afirmó.

En sus palabras, Don Felipe afirmó que como "toda España", Madrid es "una ciudad que cuida y promueve su profunda vocación iberoamericana" refiriéndose a la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de noviembre, como un foro "para compartir ideas y proyectos sobre cómo avanzar juntos y afrontar más alineados los grandes retos globales".

El Rey, en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano 🗣️ Los iberoamericanos podemos avanzar juntos gracias a todo lo que tenemos en común. Solo así podremos afrontar los grandes desafíos globales con ideas propias, con valores propios, con nuestra iniciativa. pic.twitter.com/ibQIwrmJ6l — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 1, 2026

Asimismo, Felipe VI destacó el "orgullo" de recibir a los parlamentarios iberoamericanos en el Congreso. "Entenderán también que este acto de apertura tenga, para nosotros, el valor de un reencuentro. En el tiempo que vivimos, de geopolítica tan compleja y variable, no es posible llegar muy lejos si se avanza solo. Los iberoamericanos podemos avanzar juntos gracias a todo lo que tenemos en común", defendió, afirmando que solo es posible afrontar los grandes desafíos globales "con ideas propias, con valores propios, con nuestra iniciativa, uniendo fuerzas sin perder la autonomía e iniciativa de cada uno; siendo protagonistas y autores de nuestro futuro, no convidados o espectadores pasivos de iniciativas ajenas".

Compartimos también la palabra, señaló para indicar que ésta es "la gran herramienta del parlamentarismo". "Tenemos dos lenguas globales, el español y el portugués, que nos sitúan en el mundo". "Si cada lengua es un mecanismo distinto para aprehender el mundo, convendremos que el mundo iberoamericano es, desde ese punto de vista, prácticamente infinito", indicó.

Y en tercer lugar, ensalzó el "acervo de nuestra cooperación"." Si somos naciones hermanas no es por retórica ni por voluntarismo, sino por convicción y por aspiración", concluyó.

El jefe del Estado abogó por "seguir avanzando, no detenernos, ni mucho menos retroceder. Se lo debemos a nuestros conciudadanos contemporáneos, también a los que nos legaron esta herencia compartida, y -diría que sobre todo – a nuestros hijos (y nuestros nietos, los que los tengan)… a los iberoamericanos del futuro".

Felipe VI concluyó sus palabras afirmando que la "causa que nos reúne hoy en Madrid se llama Iberoamérica". "Iberoamérica es una causa merecedora de las mejores ideas, de los mayores esfuerzos y, en las actuales circunstancias, más necesaria que nunca. Sigamos luchando por ella".