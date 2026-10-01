Felipe VI muestra su ilusión por la visita a Ceuta y Melilla: "Como siempre"

Felipe VI ha expresado públicamente su satisfacción ante su inminente desplazamiento a Ceuta y Melilla. A su llegada al Congreso de los Diputados, donde ha inaugurarado el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, el monarca ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación sobre esta prócima visita.

Al ser interrogado por los periodistas sobre si le hace ilusión este recorrido oficial, el Rey ha respondido con una sonrisa y un escueto pero revelador "como siempre". De esta forma, confirmaba el ánimo positivo con el que afronta una cita de indudable calado político y simbólico para la unidad de España.

La confirmación oficial de las fechas se ha producido este mismo jueves. Según han indicado fuentes de la Casa de S.M. el Rey, Don Felipe y Doña Letizia estarán presentes en ambos territorios los próximos días 13 y 14 de octubre. Será la primera vez que acudan a las ciudades autónomas desde su proclamación como Reyes de España en 2014, lo que otorga a la cita un carácter verdaderamente histórico.

Desde el Palacio de la Zarzuela han querido subrayar que este paso al frente ha sido consensuado con el Gobierno. La coordinación entre la Jefatura del Estado y el Palacio de la Moncloa resulta fundamental en este tipo de desplazamientos, dada la trascendencia diplomática y el permanente reclamo territorial que, históricamente, ha mantenido el país vecino sobre ambos enclaves.

Aunque todavía no han trascendido los detalles de las actividades que llevarán a cabo, la Casa Real ha adelantado que la agenda oficial que desarrollarán los Reyes en Ceuta y Melilla se dará a conocer de forma detallada en los próximos días. Se espera un recibimiento multitudinario por parte de los ciudadanos, que siempre han mostrado un profundo arraigo y lealtad hacia la Corona. La presencia de los Reyes servirá, sin duda, para reafirmar el compromiso de la Corona con todos los territorios que conforman la nación, en cumplimiento del mandato constitucional del Rey de ser "símbolo de unidad y permanencia".

Desde el 30 de julio, la Corona se ha esforzado en mostrar su apoyo a Ceuta a través de llamadas telefónicas con Juan Jesús Vivas, así como el comunicado del pasado 1 de agosto en el que el Rey confesaba su "gran preocupación e indignación" y pedía "adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España". Además, mandaba un mensaje al Gobierno: "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos- que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas- vuelvan a repetirse".Días después, el Rey recibió en Marivent a Vivas en una cita histórica, en la que el presidente afirmó que Don Felipe se había comprometido a visitar las dos ciudades autónomas en cuanto pudiera.

Las últimas declaraciones del Rey sobre Ceuta fue en la cena de gala con motivo de la visita de Estado de Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte, el pasado martes 29 de septiembre. El Rey recordó que lo acontecido en Ceuta "es inaceptable" describiéndolo como "la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española que es, también, una frontera europea". Por ello, lo sucedido "plantea un desafío mayúsculo desde el punto de vista de la seguridad y el orden público".