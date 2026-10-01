Leire Díez pide al juez Pedraz que retire a Biedma de la acusación: "Nada tiene que ver con lo que se investiga"

La fontanera socialista Leire Díez ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que le pide que retire a la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma su condición de personada como acusación particular. Su defensa defiende que los motivos de la admisión de Biedma como perjudicada "nada tienen que ver con esta causa".

Pedraz aceptó la personación de Biedma por la posible comisión de un delito de calumnias contra ella por parte de las cloacas del PSOE, ya que el exjuez Sáenz de Tejada habría difundido mensajes difamatorios sobre ella en un canal de Youtube con la complicidad de Leire Díez. Las últimas informaciones reveladas y certificadas por la propia Biedma en sus escritos apuntan a que las cloacas del PSOE habrían contactado con un clan del narcotráfico de Badajoz para que le dieran un "susto" a la juez, que se encontraba instruyendo el caso por el que fue condenado el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Leire Díez asevera que se trata de una admisión como acusación particular que versa sobre un delito, el de calumnia, que hasta ahora no había sido mencionado en la causa. En este sentido, argumenta que se trataría de una "investigación prospectiva" porque estaría el juez Pedraz, según Leire Díez, ampliando el objeto de la causa.

"La personación de la Sra. Biedma adquiere precisamente esta naturaleza prospectiva al introducir un nuevo delito investigado a la causa, como es el delito de calumnia, el cual no ha sido mencionado hasta ahora, por unos hechos que nada tienen que ver con lo que se está investigando, pues lo pretendido por la Sra. Biedma es restituir su derecho al honor, pero los delitos aquí investigados tratan de proteger las instituciones del Estado", asevera el escrito.

Así, critica al juez que esté "construyendo" una causa prospectiva conforme al material encontrado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "No podemos más que remitirnos a la STS 908/2021, de 24 de noviembre, que exige la delimitación del objeto del procedimiento, es decir, unos determinados hechos en un momento temporal sostenidos por unos indicios que existan desde el momento de la incoación, no pudiendo servir esta para buscar esos indicios y, a partir de ellos, ir construyendo la causa ad hoc con el material que se vaya descubriendo", recalca.

Además, asegura que las denuncias que interpusieron desde las cloacas con la mediación de Sáenz de Tejada no iban destinadas a calumniar a la juez y que, por el hecho de presentarlas, no quiere decir que sean falsas, sino que no se han encontrado los indicios de delito denunciados.

"Una denuncia archivada no implica necesariamente la comisión de un delito de calumnia, ya que es preciso distinguir entre ausencia de indicios racionales de criminalidad o acreditación de los mismos y falsedad de la imputación, es decir, el dolo de mentir o difamar falsamente no puede presumirse, sino que debe demostrarse, máxime cuando todo justiciable tiene el derecho -y la obligación- de poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos de los que tenga noticia, sin perjuicio de su posterior calificación y la valoración que en el procedimiento judicial se haga de ellos", recalca.