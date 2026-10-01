Nueva ofensiva animalista para meter a los perros de caza en la ley de bienestar animal

El partido animalista Pacma ha vuelto a poner el foco en los perros de caza y ha convocado concentraciones en trece ciudades españolas para reclamar que estos animales queden incluidos en la Ley de Bienestar Animal y en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos.

La campaña, bajo el lema 'Perros de caza: ¡incluidos en la ley ya!', retoma una demanda que la formación lleva realizando antes incluso de la aprobación de la ley animalista y que supuso un gran escollo con el que tuvo que tragar Podemos para que la ley del PSOE saliese adelante. El Partido Animalista pide así "acabar con las exclusiones" y extender la norma animalista a los perros destinados a la caza, la guarda, el pastoreo, determinadas actividades profesionales y los cuerpos de seguridad.

Entre las ciudades que acogerán las protestas se encuentran León y Valladolid. De forma paralela a las concentraciones, coordinará con organizaciones extranjeras la entrega de una carta en 30 consulados españoles para reclamar la inclusión de los perros de caza en ambas normas.

¿Perros de caza en la ley animalista?

Desde las primeras etapas de su redacción, los cazadores, ganaderos y veterinarios destacaron que la ley de bienestar animal estaba orientada a las mascotas urbanas. Algunos de sus artículos son imposibles de aplicar en perros de trabajo o en entornos rurales.

Entre las obligaciones que resultarían más difíciles de encajar con los perros de trabajo está la prohibición de mantener a los perros atados o sin supervisión presencial. La norma también establece que ningún perro puede permanecer sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas. Aplicadas literalmente a perros pastores o de guarda de ganado, estas exigencias plantean dudas sobre cómo compatibilizar la protección del animal con su propia función, ya que pueden pasar buena parte de su jornada trabajando en fincas, explotaciones ganaderas o zonas alejadas del núcleo urbano.

También podría generar problemas la prohibición de utilizar collares eléctricos o de impulsos. Se trata de una prohibición general pensada para evitar métodos que puedan causar daño a los animales, pero su aplicación a perros de trabajo requeriría tener en cuenta las características de cada actividad y las necesidades de adiestramiento y manejo de animales que realizan tareas específicas. Lo mismo sucede con las restricciones sobre el alojamiento en espacios abiertos, que obligan a garantizar determinadas condiciones de protección frente a las inclemencias meteorológicas, algo que puede resultar especialmente complejo en perros que trabajan durante largas jornadas en el campo.

De ahí que la norma excluya actualmente a los perros de caza, pastoreo, guarda de ganado y cuerpos de seguridad, que tienen su regulación específica. Su inclusión en la ley animalista supondría determinar cómo se aplican estas obligaciones a cada tipo de perro y actividad.