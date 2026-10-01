Pumpido dice que las sentencias del TC son "vinculantes" y que la sentencia de la amnistía fijará una doctrina clara

El presidente del Tribunal Constitucional ha señalado que la sentencia del mismo tribunal que previsiblemente avalará la amnistía fijará una doctrina "clara" para que sea aplicada por el Tribunal Supremo, tribunal que hasta el momento se ha mostrado contrario a perdonar el delito contra los independentistas.

El último auto del Tribunal Supremo de mediados de septiembre rechazó las peticiones de Carles Puigdemont y Antoni Comín i Oliveres para que se les aplicase la Ley de amnistía. El juez Pablo Llarena entendió que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de julio, que descartaba la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea del proceso secesionista, no anulaba el otro motivo por el que se les atribuyó el delito de malversación, el beneficio personal de carácter patrimonial.

"La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una ley dedicada al Poder Judicial, no es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial, que algunas veces se olvida, establece con toda claridad que la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos, tanto cuestiones como recursos de inconstitucionalidad como recursos de amparo, es vinculante para todos los jueces y tribunales", ha precisado Pumpido durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum celebrado este jueves.

Sobre la amnistía Pumpido ha precisado que sobre este asunto se han producido críticas al Tribunal Constitucional "desde diversos ámbitos jurídicos o políticos" por las sentencias que avalaron la Ley de amnistía, no obstante, Pumpido ha precisado que el objetivo era cumplir con su trabajo.

"Nosotros entendemos que solamente cumplíamos con nuestra obligación. Y, además, sobre esta materia el tribunal ha dictado ya más de 20 sentencias diferentes, confirmando en cada caso la constitucionalidad de la ley", ha explicado.

De igual manera, Pumpido ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el pasado mes de julio que el derecho comunitario no se opone a que se aplique la Ley de amnistía "reforzando la idea de que esa ley ha servido para la pacificación del conflicto político".

Por otro lado, durante su intervención también ha instado a los partidos políticos a que se pongan de acuerdo para que cumplan con la Constitución renovando a los cuatro magistrados que le corresponden al Senado.

Los magistrados que se tienen que renovar son María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez, José María Macías y el propio Conde-Pumpido, cuyos mandatos están caducados desde diciembre de 2025 pero siguen en el tribunal hasta que se produzca un nuevo acuerdo.

"Desde entonces, los cuatro magistrados que nombró el Senado en el año 2017 estamos a la espera de ser renovados. No puede haber otros intereses políticos de cualquier otra naturaleza que se superpongan al cumplimiento de la Constitución Española, que dice claramente que los miembros del TC serán designados por un periodo de nueve años, que ya ha transcurrido y se renovarán", ha explicado.