Sánchez inicia la campaña electoral con un vídeo sobre los decretos: "O con los propietarios o con los fondos buitre"

Ante el más que posible fracaso del Gobierno en la aprobación de los dos reales decretos en materia de vivienda, Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo, ha metido presión a Junts, la formación separatista del fugado Carles Puigdemont, para que vote a favor este viernes en el Congreso de los Diputados.

Mediante un vídeo en mangas de camisa, Sánchez ha advertido a Junts, al Partido Popular y a Vox diciendo que "deberán elegir entre proteger el derecho a la vivienda o la especulación". A menos de un día para la votación, el presidente justifica estas medidas afirmando que responden a "una demanda social evidente" después del desahucio de Maricarmen.

"La política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente", ha sostenido Sánchez, que ha asegurado que los grupos parlamentarios deberán decidir "a quién protegen": "A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas; a los pequeños propietarios o a los fondos 'buitre'".

"Lo que está en juego está claro, eso lo saben todos: el derecho a la vivienda frente a la especulación", ha afirmado, tras señalar que la ciudadanía ha salido a la calle para exigir medidas y que ahora "toca cumplir". "Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie", ha insistido.

Sánchez ha defendido que los decretos incluyen prórrogas de los contratos de alquiler vigentes, protección frente a los desahucios para las familias vulnerables, medidas para frenar la especulación de los fondos 'buitre' y, según dice, garantías para los pequeños propietarios. Asimismo, se ha jactado de que una de las normas contempla incentivos fiscales para los propietarios que mantengan o reduzcan las rentas del alquiler, además de medidas para facilitar la recuperación de la vivienda cuando la necesiten y evitar que asuman el coste derivado de situaciones de vulnerabilidad.

"Un fondo alquila para forrarse"

"No es lo mismo una familia que alquila una casa para complementar sus ingresos que un fondo que alquila centenares simplemente para forrarse", ha insistido el presidente. Además, ha recordado que los decretos prevén préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para quienes quieran comprar su primera vivienda.

Una presión complementaria a la ejercida en los aledaños del Congreso, donde se espera que los acampados de Sol rodeen la Cámara Baja para forzar a los parlamentarios a que voten a favor de estos dos decretos redactados a marchas forzadas en los últimos días después de que estos manifestantes hayan establecido un asentamiento desde el sábado por la noche en una de las plazas más importantes de la capital de España.