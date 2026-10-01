Sanz denuncia la "inacción total y absoluta" del Gobierno y amenaza con ir a los tribunales

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento estudia emprender acciones judiciales contra los responsables de los incidentes registrados en torno a la acampada de la Puerta del Sol. En una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio, Sanz ha acusado a la Delegación del Gobierno de mantener una "inacción total y absoluta" y ha defendido que el Consistorio agotará las vías administrativas y judiciales que estén a su alcance.

Sanz ha explicado que el Ayuntamiento ha enviado ya dos requerimientos al delegado del Gobierno. El primero, según ha relatado, fue remitido dos días antes de la entrevista y recibió únicamente «acuse de recibo».

Ante la falta de respuesta, el Consistorio volvió a enviar otro escrito, esta vez con copia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero esta vez no era solo un escrito y es que, según ha explicado la vicealcaldesa, "Se le adjuntaban entre otras cosas fotografías de adoquines, de cuchillos, vandalización de bienes de interés cultural especialmente protegidos como es el Oso y el Madroño, personas subidas en la llamada ballena de Renfe en la Puerta del Sol".

Sanz ha advertido de que el Ayuntamiento no descarta acudir a los tribunales si no obtiene respuesta. "Desde luego, si no, por supuesto, iniciaremos también acciones judiciales. Vamos a ver lo que podemos acreditar, pero desde luego no probablemente no nos quedemos solo en el ámbito administrativo, sino que si podemos acreditarlo iremos también por la vía penal", ha señalado.

La vicealcaldesa ha considerado que existe una "dejación de funciones" por parte de la Delegación del Gobierno y ha acusado a esta institución de no haber actuado para poner fin a una acampada que, según sostiene, se prolonga de manera ilegal.

"Si tuviéramos las competencias, eso ya estaría hecho"

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha preguntado a la vicealcaldesa por la posibilidad de que la Policía Municipal intervenga para desalojar la acampada de Sol. Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene competencias para actuar directamente en materia de derecho de reunión y orden público.

"Nosotros por más que hemos mirado y remirado, y le puedo asegurar que si tuviéramos las competencias para hacerlo, eso ya estaría hecho, pero la Administración Municipal tiene las competencias que tiene", ha respondido.

La vicealcaldesa ha explicado que el Consistorio sí está trabajando para acreditar posibles incumplimientos de las ordenanzas municipales y posibles delitos contra el patrimonio, pero ha insistido en que la competencia sobre el orden público corresponde a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional.

"En lo que tiene que ver con el derecho de reunión y en lo que tiene que ver con el orden público es que las competencias son más que claras, son nítidas y corresponden a la Delegación de Gobierno y corresponde a Policía Nacional. Ya quisiéramos nosotros poder actuar en ese ámbito, pero lamentablemente no está en nuestra mano", ha afirmado.

Sanz denuncia "amenazas directas" contra Ayuso y Almeida

La vicealcaldesa también ha denunciado durante la entrevista la aparición de mensajes y representaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Hemos visto imágenes con las cabezas de Ayuso y de Almeida ensartadas en palos, diciendo "queremos sus cabezas"; hemos visto imágenes de Ayuso en un ataúd... En fin, estamos hablando desde luego de amenazas directas", ha asegurado.

Sanz ha defendido que el derecho de reunión está protegido constitucionalmente, pero ha subrayado que, en su opinión, la concentración ha superado los límites que le son aplicables.

"El derecho de reunión está perfectamente protegido en nuestro país, pero evidentemente tiene unos límites. Esta concentración no está comunicada, finalizó el sábado y está completamente superada y además, por supuesto, no puede ser indefinida; por supuesto una concentración no puede tener armas dentro de esa concentración", ha afirmado.

Por ello, ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá estudiando todas las vías disponibles para actuar contra los hechos que pueda acreditar.

"Vamos a intentar todas las vías, desde luego las vías judiciales en el ámbito que corresponda y, por supuesto, en lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales y con la protección del patrimonio, ir contra todas esas personas que están vandalizando nuestras plazas", ha añadido.

Críticas a la adjudicación de Tabacalera

Otro de los asuntos abordados en la entrevista ha sido la adjudicación del edificio de Tabacalera al Sindicato de Inquilinas. Sanz ha cuestionado que el inmueble no vaya a destinarse a vivienda asequible o a dotaciones públicas, como reclamaba el Ayuntamiento.

"No son las necesidades que tiene el barrio de Lavapiés, no son las necesidades que tiene el distrito Centro de Madrid. Es una zona muy consolidada de la ciudad y tener un espacio de esas dimensiones, o bien para poder dedicarlo a vivienda o bien para poder dedicarlo a dotaciones públicas, y dárselo directamente a una entidad como esta, simplemente pues no sé, supongo que será por el pago a los servicios prestados", ha declarado.

La vicealcaldesa ha planteado además la posibilidad de que la decisión pueda estar relacionada con la situación de las protestas, aunque lo ha formulado como una hipótesis. "No sé si tiene que ver con algún tipo de contraprestación por lo que se está produciendo en las calles de Madrid", ha señalado.

La placa de las víctimas de ETA también ha sido vandalizada

Sanz se ha referido también a la vandalización de una placa instalada en memoria de víctimas de ETA en las inmediaciones de Sol. La vicealcaldesa ha explicado que participó en la presentación de la placa pocos días antes.

"Algunos miserables han vandalizado una placa de víctimas del terrorismo, que digo yo que qué tendrá que ver esto con la supuesta defensa de la vivienda o tratar de que se apoyen determinadas cosas del Gobierno de España", ha afirmado.

Sanz ha vinculado estos hechos con lo que considera una movilización de sectores radicales y ha acusado al Gobierno de España de favorecer, según su interpretación, la conflictividad en Madrid.

"Estamos viendo en el fondo que aquí lo que hay son movimientos radicales de ultraizquierda y que lo que están haciendo es eso, agitar las calles y tratar de quemar las calles de Madrid", ha sostenido.

"Espero que sea el menor tiempo posible"

En la parte final de la entrevista, la vicealcaldesa ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha reclamado que se convoquen elecciones.

"Estamos ante un Gobierno en caída libre, desesperado y por lo tanto creo que no tiene ningún tipo de límite ético y moral", ha afirmado.

Sanz ha concluido reclamando que los españoles puedan volver a pronunciarse en las urnas: "Lo que espero desde luego es que sea el menor tiempo posible y que se le dé voz a los españoles cuanto antes, porque yo creo que este país no aguanta más y tenemos que decir de una vez por todas, en fin, que se acabó, que se acabó la mafia y que se acabó este gobierno de corruptos".

La vicealcaldesa ha reiterado así que el Ayuntamiento seguirá actuando dentro de sus competencias mientras reclama a la Delegación del Gobierno que intervenga en aquello que, según ha defendido, corresponde a la Policía Nacional y al propio delegado del Gobierno.