Vivas relata a Tardón su desesperación antes de la invasión de Ceuta: los contactos con Sánchez, Albares y Robles

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconstruido este miércoles ante la juez María Tardón la cronología de las gestiones y llamadas que se hicieron desde el Gobierno de Ceuta para alertar al Gobierno central de la gravedad de la situación en la ciudad africana días antes de la invasión.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta estaba llamado este miércoles en calidad de testigo para comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, en la causa por la que se investiga la invasión de Ceuta por parte de 70.000 inmigrantes marroquíes el pasado mes de julio.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Vivas trató de contactar con el presidente del Gobierno entre el 26 y 27 de julio para informarle de la gravedad de la situación. No consiguió hablar con él y su comunicación se canalizó a través del Gabinete de Presidencia.

Ese mismo día se celebró una reunión entre Ceuta y la Delegación del Gobierno donde el primero expuso que la capacidad de respuesta de Ceuta estaba siendo superada y aprovechó para reclamar medios y una mayor coordinación estatal. Pese a esto no se produjo un aumento significativo de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El 28 de julio el presidente de Ceuta consiguió hablar con la Secretaría de Estado de Seguridad y les expuso la necesidad de ayuda. Vivas solicitó más medios y planteó la posibilidad de establecer un mando único en la ciudad. Ese mismo día Vivas conversó con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para hablar sobre la situación con el país vecino. Albares le trasladó que Marruecos estaba colaborando y que están intentando contener el aumento de entradas irregulares en España.

El 29 de julio la Secretaría de Estado de Seguridad se puso en contacto con el presidente ceutí para trasladarle que se había descartado la posibilidad de declarar el estado de emergencia y que la función del mando único corresponde al delegado del Gobierno. Todo ello mientras Vivas reiteraba que necesitaba una respuesta del Estado.

El mismo día Vivas habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para plantearle la posibilidad de desplegar al Ejército. Robles se mostró dispuesta pero precisó que la intervención necesita ser analizada.

El día 30, día en el que se produjo la invasión, Vivas volvió a intentar contactar con el Gobierno. A las 11:00 realizó una nueva llamada para hablar con Pedro Sánchez pero no lo consiguió. Horas más tarde volvió a intentarlo y recibió respuesta del Gabinete pero no habló personalmente con Sánchez.

Vivas reiteró de nuevo la gravedad de la situación en Ceuta y planteó que el presidente del Gobierno o alguien del Gobierno se acercase personalmente a la ciudad. En ese momento no se concretó ninguna visita y todo quedó en que "se vería".

El presidente de Ceuta ha lamentado esta situación ante los medios de comunicación a la salida de su declaración. "Desde un punto de vista relevante, en función de lo que nosotros estábamos pidiendo, no se tomaron medidas. Nosotros estábamos pidiendo fundamentalmente tres cosas; que se decretara la emergencia nacional y no se hizo, pedíamos que hubiera un mando único y no se hizo, y pedíamos que hubiera un refuerzo significativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no se hizo", ha lamentado Vivas.

De igual manera, Vivas ha dirigido su atención al delegado del Gobierno en la ciudad. "Cualquier persona que esté siguiendo esto de cerca y que tenga un juicio de lo que puede haber ocurrido, un juicio particular, sabe que la figura del delegado del Gobierno es una figura decisiva, es una figura fundamental", ha precisado.

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