Carlos Cuesta anticipa la estrategia de Sánchez tras el varapalo del Congreso: "Va a intentar hacer arder las calles"

Carlos Cuesta ha analizado este viernes en La Noche de Cuesta, de esRadio, la derrota parlamentaria sufrida por el Gobierno tras la caída de sus decretos de vivienda y la posibilidad de que Pedro Sánchez termine convocando elecciones. Para el director del programa, lo ocurrido en el Congreso no habría pillado por sorpresa al presidente, que, según su interpretación, ya tendría preparado un escenario político posterior al revés parlamentario.

Cuesta considera difícil creer que Sánchez desconociera las intenciones de Junts y sostiene que el presidente debía manejar una probabilidad elevada de que los decretos fueran rechazados. "Conociendo a Pedro Sánchez, que siempre actúa con distintos planes", se preguntó si resulta creíble pensar que "no estaba preparado" para una eventual derrota. Su respuesta fue tajante: "Sinceramente, creo que no".

El periodista vinculó esta tesis con la acampada desarrollada en la Puerta del Sol y con las movilizaciones posteriores. A su juicio, esa protesta constituiría "el embrión" de una estrategia de movilización social tras la derrota parlamentaria. Cuesta llegó a definirla como una fase de "agitación e incendio de las calles", una interpretación que mantuvo a lo largo de todo su editorial.

También se detuvo en el periodo de reflexión abierto por Sánchez después del revés parlamentario y lo comparó con anteriores episodios protagonizados por el presidente. Cuesta recordó que Sánchez ha señalado que tendrá en cuenta la respuesta social antes de adoptar una decisión y centró buena parte de su análisis en la movilización celebrada ante el Congreso.

Según las cifras citadas durante el programa, la protesta habría reunido entre 500 y 600 personas, sin que las estimaciones que manejaba Cuesta superasen el millar. Para el periodista, esta asistencia supone un "pinchazo social" y constituye "el primer termómetro de Pedro Sánchez" para comprobar la capacidad de movilización existente después de la caída de los decretos.

La tensión en la calle

Cuesta planteó entonces la que considera la cuestión central de los próximos días: si Sánchez asumirá "la derrota en el Parlamento y hasta la derrota en la calle" o tratará de incrementar la movilización social. El periodista aseguró no haber visto al presidente asumir con normalidad, según su valoración, un resultado político adverso y recuperó episodios de las primarias socialistas para reforzar su argumento.

El director de La Noche de Cuesta también especuló sobre la posibilidad de que grupos radicales puedan ser movilizados y puso el foco en el Ministerio del Interior. No obstante, reconoció expresamente que desconocía si se había producido una actuación de ese tipo: "No sabemos si lo ha hecho o no lo ha hecho".

A partir de ahí, Cuesta abordó el contenido de los decretos rechazados. Frente al argumento del Gobierno de que las medidas pretendían proteger a las personas vulnerables, defendió que sus consecuencias serían precisamente las contrarias. "Estos decretos expulsan vivienda del mercado de alquiler", afirmó, argumentando que una menor oferta terminaría provocando un aumento de los precios que perjudicaría especialmente a quienes disponen de menos recursos.

También sostuvo que las medidas reducirían la seguridad jurídica de los propietarios y desincentivarían la incorporación de nuevas viviendas al mercado del alquiler. En su opinión, el resultado terminaría dificultando todavía más tanto el alquiler como la compra para los jóvenes y las familias que comienzan a emanciparse.

Cuesta contrapuso estas críticas con las intervenciones de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, Patxi López y Alberto Ibáñez. Reprodujo, entre otras, las palabras del presidente cuando pidió a los grupos parlamentarios demostrar si su preocupación por los ciudadanos era superior a su voluntad de "dañar a este Gobierno", así como su referencia a las "élites inmobiliarias".

También recordó la intervención de la ministra de Vivienda, que interpeló a PP, UPN y Vox con la disyuntiva "con la gente o con los buitres", y las palabras de Patxi López, que aseguró que cada voto contrario suponía "una condena para cada Mari Carmen de este país". Finalmente, destacó las declaraciones de Alberto Ibáñez, de Compromís, quien afirmó que votar contra el decreto suponía empujar a personas a perder la vida o suicidarse.

Para Cuesta, estas intervenciones elevan deliberadamente el tono político y sirven para señalar a quienes se opusieron a las medidas. "Estamos ya en este nivel", lamentó después de reproducirlas.

Los frentes que señala Cuesta

El periodista considera que a Sánchez le interesa mantener un clima de enfrentamiento porque, según su análisis, necesita desplazar la atención pública de numerosos frentes políticos y judiciales. Durante el editorial enumeró las investigaciones y polémicas que, a su juicio, explican esa estrategia.

Entre ellas mencionó la situación judicial de Begoña Gómez, investigaciones relacionadas con presuntas tramas vinculadas al PSOE, las pesquisas sobre financiación venezolana que citó durante el programa, el denominado caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de la SEPI y las investigaciones sobre obra pública. Cuesta presentó estos asuntos como elementos que Sánchez necesitaría "tapar", una interpretación política defendida por el propio periodista.

También incluyó en ese listado la situación de Ceuta. Cuesta criticó un real decreto aprobado por el Gobierno y sostuvo que permitirá al Ejecutivo ampliar la instalación de campamentos para inmigrantes en la ciudad autónoma. El periodista advirtió de las consecuencias que, en su opinión, puede tener esa política con la llegada del frío y aseguró que "Ceuta se está convirtiendo literalmente en un polvorín".

En este punto, vinculó además la política del Gobierno con Marruecos y volvió a referirse al espionaje con Pegasus sufrido por el teléfono de Sánchez. Para Cuesta, el Ejecutivo tendría limitada su capacidad de actuación frente al país vecino.

La situación económica

El editorial dedicó también un amplio espacio a la pérdida de poder adquisitivo. Cuesta aseguró que el malestar social no procede únicamente de los casos de corrupción que atribuye al entorno político del presidente, sino también del deterioro económico que, según su diagnóstico, perciben directamente los ciudadanos.

El periodista citó una inflación del 4,9% y aseguró que muchas familias están teniendo que restringir el consumo de productos básicos. Como ejemplo, afirmó que puede apreciarse una reducción del tráfico a final de mes y un aumento después del cobro de las nóminas, algo que relacionó con las dificultades para asumir incluso el coste del combustible.

Cuesta también sostuvo que España ocupa actualmente el puesto 14 entre las economías mundiales según los datos del FMI que citó durante el editorial y se refirió a los indicadores de pobreza infantil y a las dificultades de numerosas familias para permitirse una semana de vacaciones.

La vivienda volvió a aparecer en este tramo del editorial. Cuesta criticó que, después de ocho años de Gobierno de Sánchez, España continúe teniendo un parque reducido de vivienda social en comparación con otros países europeos. Según las cifras mencionadas durante el programa, el porcentaje español se situaría en el 1,8%, frente a niveles de entre el 8% y el 10% en determinados países socialdemócratas europeos.

Sin embargo, aclaró que él tampoco apuesta por una creación masiva de vivienda pública. Su propuesta pasa por favorecer empleos con mejores salarios, reducir impuestos y aumentar la construcción para contener los precios y facilitar que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda en el mercado privado.

Cuesta cargó igualmente contra la política fiscal del Ejecutivo y aseguró que impuestos y cotizaciones sociales habrían aumentado en 213.000 millones de euros desde la llegada de Sánchez al Gobierno. También recordó la promesa del presidente de acabar con los desahucios y cifró en 275.000 los producidos desde entonces.

"Lo va a intentar"

En la parte final de su editorial, Cuesta regresó a la acampada de Sol. Aseguró que durante la tarde había aumentado el número de carpas pese a la derrota de los decretos y puso en duda que ese incremento fuese espontáneo. Según su interpretación, detrás de la movilización habría organizaciones radicales, antisistema y anticapitalistas.

El periodista recordó además la agresión sufrida por un informador de Libertad Digital cuando cubría las protestas y cargó contra los grupos autodenominados antifascistas que participaron en ellas.

Todo ello llevó a Cuesta a concluir que la movilización social será, según su pronóstico, una de las principales herramientas que Sánchez tratará de utilizar ante una eventual convocatoria electoral. El periodista cree que el presidente intentará elevar la tensión para alterar el escenario político y favorecer sus posibilidades.

"¿Lo va a conseguir? No. ¿Lo va a intentar? Yo estoy convencido de que sí", afirmó.

Cuesta cerró el editorial planteando dos incógnitas. La primera, qué hará Sánchez ante el nuevo escenario político. Sobre esa cuestión aseguró tener pocas dudas y sostuvo que el presidente hará "todo lo posible" por tensionar unas eventuales elecciones. La segunda, y para él verdaderamente decisiva, es hasta qué punto esa estrategia encontrará respaldo social.

"¿Le va a respaldar la gente de la calle?", se preguntó. Su respuesta cerró el editorial: "Está claro que no".