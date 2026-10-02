"Con tu cara se han quedado los saharauis": la respuesta de Cayetana al señalamiento de Tesh Sidi

Con el Congreso rodeado por los acampados en Sol, amenazas de Gabriel Rufián a los diputados que voten que no a que salgan a la calle sin escoltas y los nervios por los rumores sobre un posible adelanto electoral, se está celebrando un pleno para votar los dos decretos sobre la vivienda conocidos como "decretos Maricarmen", por la anciana desahuciada de su casa de Sainz de Baranda que, con o sin razón, se ha convertido en el símbolo de la protesta y desencadenante de las medidas.

El matonismo propio de la izquierda ha quedado reflejado en el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que ha increpado a gritos a la popular Ester Muñoz en el patio del Congreso con gesto amenazante: "¡Lo vais a pagar! ¡Vais a tener que dar la cara!".

También en la diputada y portavoz de Más Madrid y diputada de Sumar, Tesh Sidi, que ha señalado en redes sociales a la derecha, con un tuit con error ortográfico incluido: "¡Quedaros (sic) con sus caras!", incitando al linchamiento digital y a someter al escarnio público a sus rivales políticos por el mero hecho de ejercer sus funciones parlamentarias, en este caso por la "Solicitud de votación pública por llamamiento" que va a tener lugar este viernes con motivo de los decretos de vivienda elaborados por el Gobierno y que serán rechazados por el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Rápidamente le ha corregido el error la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo en otro mensaje en la red X: "Quedaos. Se dice quedaos".

Quedaos. Se dice quedaos. Y con tu cara se han quedado los saharauis, a los que traicionaste entregando el Sáhara a Marruecos. https://t.co/pGn3A10jXb — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 2, 2026

Y de paso, le lanza una pulla: "Y con tu cara se han quedado los saharauis, a los que traicionaste entregando el Sáhara a Marruecos". Una pulla muy pertinente teniendo en cuenta que Tesh Sidi es saharaui y fue activista por la causa de la independencia del Sáhara.