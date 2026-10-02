Descoloque en la izquierda: Rufián pide a Sánchez "cabeza fría" antes de convocar elecciones

El no de Junts a los decretos de vivienda y los movimientos que apuntan a un posible adelanto electoral han pillado con el pie cambiado a los partidos a la izquierda del PSOE, aún inmersos en el interminable debate de las siglas, los candidatos y la posibilidad de una alianza que los aglutine a todos.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto voz a los nervios que cunden en la izquierda. Quien intentara, con el enfado de ERC, ser el puntal de un nuevo Sumar, ha pedido ante los periodistas "cabeza fría" a Pedro Sánchez mientras arrecian los comentarios.

A su llegada al Congreso y preguntado sobre la posibilidad de un adelanto si los votos de PP, Vox, UPN y Junts tumban este viernes los decretos, Rufián ha señalado: "Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia o emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar". El separatista también ha cargado contra Junts, señalando que con su no a los dos decretos que se van a someter a convalidación van a "pagar deudas".

Este domingo, apenas dos días después de la previsible derrota, los partidos de Sumar se van a reunir para analizar la situación política y tomar decisiones para estar preparados ante cualquier escenario. El conglomerado sigue sin candidato y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ya ha reclamado que se acelere su elección y también la del nombre de la nueva marca de la candidatura.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido el primero en revelar este nuevo cónclave de Sumar que han confirmado diversas fuentes de los partidos que congregan al socio minoritario.

De hecho, indican a Europa Press que a lo largo del fin de semana se van a suceder los contactos y reuniones entre Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, si bien la más relevante será la del domingo, que califican de "trascendental".