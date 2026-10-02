La cloaca del PSOE buscó la venganza de Los Rochos porque Biedma rechazó revisar la detención de un miembro del clan

La cloaca del PSOE contactó con Los Rochos buscando su venganza porque la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, rechazó revisar la detención de uno de sus miembros. Los Rochos es un clan familiar de Badajoz vinculado desde hace años al tráfico de drogas, la violencia y el blanqueo de capitales.

Biedma, encargada de la instrucción del caso del hermano del presidente del Gobierno David Sánchez, remitió este miércoles un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga la causa de las cloacas del PSOE. En dicho escrito, Biedma, que está personada como perjudicada, explica que no delató a sus fuentes que le alertaron sobre el "susto" que le querían dar las cloacas socialistas para protegerlas. Además, la magistrada aportaba una relación de en torno a 90 vídeos publicados contra ella en el canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV del miembro de las cloacas Luis José Sáenz de Tejada.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "la cloaca del PSOE, a través de su integrante Luis José Sáenz de Tejada, se puso en contacto con Los Rochos, concretamente con su actual líder Cintia Rocho, conocida como la Celsa, buscando la venganza del clan contra la magistrada. Todo ello, después de que la juez Biedma en noviembre de 2019 rechazara revisar la detención (procedimiento de habeas corpus) de Jesús Sebastián Rocho Leal, hijo de Jesús Rocho y hermano de Cintia Rocho".

"Sáenz de Tejada contactó con Cintia Rocho para darle un susto a la juez Biedma con la esperanza de que este clan quisiera vengarse de la magistrada tras denegar el habeas corpus al miembro de este clan", añaden.

Jesús Sebastián Rocho fue detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y solicitó el procedimiento de habeas corpus, pero Biedma se lo denegó. Este miembro del clan de Los Rochos presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la magistrada. Finalmente, el Tribunal de Garantías le daba la razón en marzo de 2021, anulando la resolución de Biedma y declarando que se había vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal. Precisamente, esta resolución del TC es la que ha utilizado la cloaca del PSOE, concretamente Sáenz de Tejada, para atacar a la instructora en su canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV presentándola como una magistrada "condenada por violar derechos fundamentales".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Sáenz de Tejada tenía intención de abrir un despacho de abogados en Badajoz para canalizar todos los procedimientos judiciales que eran objetivos directos de las cloacas del PSOE. Este exmagistrado, expulsado de la carrera judicial por un delito de violencia de género contra su exmujer, contactó con varios clanes de Badajoz para ofrecer asesoramiento legal gratuito en sus causas".

"En los últimos días, Cintia Rocho declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre los contactos con Sáenz de Tejada para actuar contra la juez Biedma. La declaración de la líder del clan de Los Rochos fue menos explícita de lo que se esperaba", concluyen.

Biedma investiga el asesinato de uno de Los Rochos

El 29 de febrero, el yerno del entonces patriarca Jesús Rocho, conocido como "el Tutu", fue asesinado a tiros en el bar Vaquerizo mientras desayunaba con su mujer, Cintia Rocho, que salió ilesa. El 30 de diciembre de 2024 fue asesinado a tiros el propio Jesús Rocho, padre de Jesús Sebastián y de Cintia Rocho, en Badajoz. Beatriz Biedma era la jueza de guardia ese día y asumió las primeras diligencias; actualmente instruye la causa del asesinato.

Cabe destacar que Biedma se personó como acusación particular en la Audiencia Nacional en la investigación sobre las cloacas del PSOE que dirige el juez Santiago Pedraz. Todo ello, tras acreditar los contactos de la cloaca con el clan de Los Rochos en los que se facilitaron datos personales de la magistrada como su dirección, fotos, rutinas, etc. El supuesto objetivo era amedrentarla o "darle un susto", mientras la magistrada instruía la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

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