La Policía sospecha que el número de saltos a la Península desde Ceuta supera ya los 1.000

El ministro Grande-Marlaska prometió al comienzo de la invasión de Ceuta que ninguno de los invasores llegaría a la península. Los datos no han tardado en desmentirlo, una vez más. La Policía sospecha que el número de saltos a la Península desde Ceuta se ha disparado y que supera ya los 1.000.

"Hasta mediados de septiembre el número de saltos detectados o interceptados era de 148", señala una fuente policial. "Pero con los escasos medios con los que contamos, una cosa son los detectados y otra los realizados", explica. "Por lo que vemos, el número de saltos real puede superar los 1.000", sentencia esa misma fuente, conocedora de la situación en Ceuta.

Lo cierto es que la Policía acaba de detectar toda una red de túneles en Ceuta donde se habrían cobijado decenas de invasores. Esa red conduce a las playas. "El objetivo de la infinidad de personas que sigue escondida en Ceuta es llegar a las playas con el objeto de saltar a la península y quedarse allí o ir a otros países europeos", explica otra fuente policial. Y la zona de monte de Ceuta sigue plagada de invasores esperando su momento.

Los policías no tienen problema en detallar la detección de infinidad de motos acuáticas o lanchas dispuestas a llevar a los invasores a la península por precios que puede llegar hasta los 8.500 euros. "¿Cómo lo pagan? Pues porque les están llevando dinero o lo habían introducido desde el inicio", aclara uno de los policías. En Ceuta es difícil encontrar una fuente que no confirme que el flujo de entrada de inmigrantes desde Marruecos no se ha cortado. "Es cierto que siguen llegando. No tenemos capacidad de control de todo con la falta de efectivos con la que contamos", añade una de las fuentes policiales.

Y todo ese flujo pretende acabar en los saltos a la península. De hecho, la Justicia ya investiga esos saltos hacia el resto de España. La juez Tardón ha ordenado investigar las salidas de Ceuta: "Idéntica coincidencia resulta respecto de la solicitud del ordinal 8º, para que se lleve a efecto la elaboración de un informe relativo a los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta a la Península efectuados con posterioridad a los hechos investigados". La juez explica que, "no obstante, y dado que respecto de este extremo ya se contienen en el informe realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras-CENIF, a requerimiento de esta Instructora, los análisis y datos de que se disponía a la fecha de su realización, habrá de requerirse a dicho Centro para que lo complete y actualice con los datos e informaciones de que se dispongan a fecha actual, y extenderse, especialmente, a la identificación de las embarcaciones utilizadas, propietarios, patrones, financiadores, rutas empleadas y personas beneficiadas por dichos traslados". Y es que va a por las mafias que han organizado estas rutas a la península. "Asimismo, deberá procederse a la identificación de inmuebles, locales, garajes y viviendas utilizados como lugares de alojamiento, ocultación o tránsito aludidos en su informe inicial". La magistrada busca toda la estructura o logística.

El auto, por otra parte, avanza en la persecución de la estructura de la invasión de Ceuta. Y añade que "se estima necesaria la práctica de la solicitud enunciada en el ordinal 9º, pues sin duda resulta elemento esencial y central de la investigación determinar la identidad del o los que hayan llevado a cabo la planificación y dirección de la operación, por lo que habrá de requerirse a la Comisaría General de Información, a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, para que emitan informe y lo remitan a este órgano judicial, con el objeto de determinar qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas".