"PSOE y Sumar, traidores y responsables": los manifestantes de Sol llegan a las puertas del Congreso

El Congreso de los Diputados afronta este viernes una jornada clave en la que se decide el futuro de los decretos sobre vivienda, una votación de alto voltaje político que mantiene en vilo la estabilidad del Ejecutivo y que podría poner en jaque la propia continuidad de la legislatura.

Desde primeras horas de la mañana, el ambiente en los alrededores de la Cámara refleja la trascendencia del pleno. Las inmediaciones se encuentran completamente blindadas por las fuerzas de seguridad, con un perímetro delimitado por vallas metálicas y un amplio despliegue policial para controlar el acceso al recinto.

🔴 #DIRECTO | La expectación en los alrededores de la Cámara Así lucen las inmediaciones del Congreso con vallas, blindaje policial y personas concentradas esperando el resultado definitivo de la votación de los decretos pic.twitter.com/IiPjOernMf — Libertad Digital (@libertaddigital) October 2, 2026

Los cánticos de protesta al Gobierno progresista

Con el paso de las horas la concentración ha ido ganando volumen. Según estimaciones sobre el terreno, actualmente unas 300 personas se agolpan frente al perímetro de seguridad a la espera de conocer el resultado definitivo de la votación parlamentaria.

El malestar social con la gestión en materia de vivienda se ha hecho notar de inmediato a través de consignas dirigidas de forma explícita al Ejecutivo. Entre los cánticos más repetidos se escuchan proclamas como "La lucha es el único camino", "¿Dónde está el Gobierno progresista?" o proclamas directas señalando a los partidos de la coalición: "PSOE y Sumar, traidores y responsables".

🔴 #DIRECTO | Cánticos de "La lucha es el único camino" y "¿Dónde está el gobierno progresista"? en la puerta del Congreso a la espera de conocer la decisión sobre los decretos sobre vivienda 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/6RyGjLTOKr — Libertad Digital (@libertaddigital) October 2, 2026

"No nos podemos independizar en nuestra propia ciudad", denunciaba una joven manifestante, quien exige prohibir o regular los pisos turísticos y controlar los alquileres para frenar la gentrificación. A las puertas del Congreso, la opinión general sobre los decretos en debate es escéptica: "Pienso que es un parche y quieren que nos silenciemos, pero no lo vamos a hacer", advertía, rechazando además que sus protestas beneficien a la oposición: "Dicen que le estamos haciendo la cama a la derecha, pero protestar por nuestros derechos es el derecho del pueblo".

Frente a los sectores que tildan los decretos de "parche", un jubilado concentrado defendía que las medidas suponen "un paso posibilista e importante" para lograr que la vivienda sea un derecho real. Al ser preguntado por la inacción en años anteriores, disculpaba al Ejecutivo justificando que "la correlación de fuerzas es la que es, y la derecha y ultraderecha quieren hacer un negocio con la vivienda".

Petición de huelga general y previsión de más tensión por la tarde

Entre los concentrados cala el descontento por el alcance de las medidas debatidas dentro del hemiciclo. Varios manifestantes piden incluso dar un paso más en las movilizaciones y convocar una huelga general que paralice la actividad económica en protesta por el acceso a la vivienda.

Aunque la situación actual transcurre de forma contenida, las previsiones de los organizadores y de los efectivos sobre el terreno apuntan a que la afluencia de personas y la tensión en la calle irán en aumento de cara a la tarde, a medida que avance el debate y se acerque el momento decisivo en el Pleno.